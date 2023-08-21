新华社美国夏威夷毛伊岛8月20日电 野火灾难发生后，美国夏威夷毛伊岛著名旅游城镇拉海纳20日依然弥漫着烧焦的气味。到处是焦黑的残垣断壁，过火区域已经被铁丝网等障碍物隔离开来，出入口受到军警严格管控，一些慈善组织人员在建筑物相对完整的区域忙着搬运物资。

当地居民德博拉的住所和服装店位于拉海纳镇较早被大火吞噬的区域之一。20日中午，她向记者回忆说：“当浓烟在远方滚滚而来时，我和邻居们站在门口，没人知道到底发生了什么，也没人通知我们。”

随着浓烟与烈火越来越近，她匆忙收拾两个小包开车逃向海边，可街道上早已乱成一锅粥，车辆堵在狭窄的街道上。德博拉不得不弃车而逃。

“我失去了汽车、失去了住所、失去了店铺，失去了一切。”德博拉过去11年奋斗的成果在一日之间付之一炬。

这是8月14日在美国夏威夷州毛伊岛拉海纳拍摄的野火烧毁的建筑和汽车残骸。新华社发（杨平俊摄）

德博拉说，她已经向美国联邦紧急事务管理局提交了救灾援助申请，但一直处于待审批状态，她迫切期待申请能早日获得批准。

始于8日的野火灾难已在毛伊岛造成至少114人丧生，2200多栋房屋被毁，成为美国一个多世纪以来致死人数最多的野火。拉海纳镇是此次受损最严重的地区。截至20日，虽然搜寻工作已经覆盖约85%的野火影响区域，但夏威夷州州长格林表示，目前仍有超过1000人被列在失踪名单上，搜寻工作可能还将持续数周。

这是8月15日在美国夏威夷州毛伊县拍摄的一处避难所。新华社发

据美国媒体报道，拉海纳居民对于他们没有收到预警信息、警报系统没有响应以及政府部门应对灾情反应迟缓等问题表达质疑和不满。在灾情应对工作遭到广泛质疑后，毛伊县紧急事务管理机构负责人赫尔曼·安达亚17日以健康理由宣布辞职。

德博拉说，电力系统安全也是此次野火灾难的争议点之一。她说，由于近日可能会有风暴来袭，灾民迫切希望相关机构能加快援助和抢修步伐。（记者：高山、谭晶晶、报道员曾慧；剪辑：王玉珏、实习生黄园舒；编辑：王丰丰、王申、郑昊宁）

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