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李强会见美中贸易全国委员会成立50周年访华团

2023年08月21日19:43 | 来源：新华网
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　　新华社北京8月21日电 国务院总理李强8月21日上午在人民大会堂会见美中贸易全国委员会董事会主席葛士柏率领的美中贸委会成立50周年访华团。

　　李强祝贺美中贸委会成立50周年，对美中贸委会为提升两国经贸合作水平、发展中美关系、增进两国人民福祉作出的积极贡献表示赞赏。他指出，中美分别作为最大的发展中国家和发达国家，经济互补性远大于竞争性。中美经济关系的本质是互利共赢，双方经济深度融合，维护好两国经贸合作和经济关系，符合双方共同利益。当前，中美关系和经贸合作面临一些困难，需要双方都拿出诚意，相向而行，共同努力。中美完全可以共同发展，携手为全人类的美好未来作出更大贡献。

　　李强指出，中国开放的大门不会关闭，只会越开越大，这既是我们自身的战略选择，也是顺应经济全球化的历史规律。中国愿与美国一道，展现大国担当，共同维护好国际贸易规则，保障好全球产业链供应链稳定。中国正全面推进高质量发展和中国式现代化建设，中国大市场蕴含着巨大增长潜力和机遇。中国将持续扩大市场准入，全面优化营商环境，落实好外资企业国民待遇，维护和促进公平竞争，依法保护企业产权和企业家权益。希望美中贸委会继续当好中美友好合作的使者，为深化两国企业交流合作、推动双边关系行稳致远发挥更重要作用。

　　葛士柏等美方人士表示，美中贸委会支持发展健康稳定的美中双边关系和两国经贸合作，为美中经济增长注入巨大推动力。中国市场对提升美国企业竞争力至关重要。美中贸委会欢迎中国政府发出深化改革开放的信号，希望美中关系进一步发展，给两国工商界带来更大确定性。

　　吴政隆参加会见。

(责编：王禹蘅、杨牧)

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