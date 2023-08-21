新华网约翰内斯堡8月21日电 在19日举行的第六届金砖国家媒体高端论坛智库报告发布暨研讨会上，国家能源集团董事王敏在主旨发言中分享了中非能源合作的故事。南非德阿风电项目的建设运营有效缓解了南非电力供应短缺局面、有力推动了当地经济发展，同时对保护当地生态环境也起到了积极作用。该项目在金砖国家媒体高端论坛上引发关注。

8月19日，国家能源集团董事王敏在第六届金砖国家媒体高端论坛智库报告发布暨研讨会上进行主旨发言。新华社记者 李亚辉 摄

作为世界最大的能源供应商之一，中国国家能源集团在南非开发建设的德阿风电项目是南非最大风电项目，每年可为30万户居民提供清洁风电，创造性地构建了一种集项目、企业、社会、环境共融共生的生态发展模式，成为共建“一带一路”倡议的典型代表，被誉为金砖国家能源合作典范。

南非驻华大使西亚邦加·奎莱（谢胜文）表示，金砖国家正积极探索如何从传统生产方式向高新技术生产和数字化方向转型。在这一过程中，中国企业无疑发挥了重要作用。

卢旺达主流媒体《时间》新闻网首席执行官梅勒尔·穆林达比格维在评价国家能源集团与南非的风电合作项目时强调，非洲现在非常需要这种合作。非洲能源产能不足，但当地生活与生产的能源需求缺口巨大，与之相对的是非洲丰沛的风能、太阳能等可再生自然资源。“中非能源合作不光补充了当地的能源缺口，还带来了技术转移，帮助所在国培养专业人才。希望在更多非洲国家进行相关能源合作。”

肯尼亚国际问题学者卡文斯·阿德希尔说，中国的发展理念是在发展的同时，尊重自然，保护环境，而且中国正在与非洲国家分享这一经验。中国是非洲绿色能源转型的最大合作伙伴，正在逐步与非洲国家合作，实现绿色转型。中国在保持协调发展的同时保护环境的理念是解决气候危机的唯一出路。

津巴布韦执政党津非洲民族联盟-爱国阵线中央政治局委员、前驻华大使克里斯托弗·穆茨万古瓦表示，津巴布韦的自然禀赋为发展可再生能源提供了巨大的潜力，期待国家能源集团能来津开展清洁能源项目，携手扩大能源领域合作，实现互利共赢、共同发展。（贾睿琪、周楚韵、史彧、滕军伟）

这是8月10日在南非北开普省德阿镇拍摄的龙源南非公司德阿风电项目风机。新华社记者 董江辉 摄

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