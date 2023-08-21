新华社北京8月21日电 8月21日上午，国家主席习近平乘专机离开北京，应南非共和国总统拉马福萨邀请，赴约翰内斯堡出席金砖国家领导人第十五次会晤并对南非进行国事访问。在南非期间，习近平还将同拉马福萨一道主持中非领导人对话会。

陪同习近平出访的有：中共中央政治局常委、中央办公厅主任蔡奇，中共中央政治局委员、外交部部长王毅等。

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