本报记者 杨 一

“欢迎你们在学好中文的同时，多到中国走一走、看一看，更加深入地认识和理解中国，利用所学所思、所见所闻，把一个真实、立体、全面的中国介绍给更多的朋友，努力做传承发展两国友好事业的使者，为促进中非友谊合作、构建人类命运共同体贡献自己的力量。”近日，习近平主席复信南非德班理工大学孔子学院师生，鼓励他们学好中文，为传承发展中南两国友好事业、促进中非友谊合作贡献力量。

近期，南非德班理工大学孔子学院50名师生联名致信习近平主席，讲述了学习中文的经历、收获和体会，感谢习近平主席和中国政府为非洲青年追求梦想提供了更多机会，热切期盼习近平主席再次访问南非。接受本报记者采访时，南非德班理工大学孔子学院师生纷纷表示，习近平主席的复信充分体现了中国领导人对南中青年交流的重视和期待，他们将努力做传承发展两国友好事业的使者，为南中、非中友好贡献力量。

“帮助更多南非年轻人学好中文、了解中国”

2013年3月，习近平主席访问南非期间，见证了中南双方签署德班理工大学孔子学院共建协议。成立十年来，南非德班理工大学孔子学院累计培养了近万名学员，为传承两国友好关系、促进中非共同发展输送人才。

近年来，该院致力于开展本土教师培训，培养合格的本土中文教师，努力打造具有可持续性的本土师资队伍。此次师生联名信的执笔者、孔子学院当地志愿教师萨内莱·恩图利就是其中一员。这名南非青年原本在德班理工大学学习工科，2018年因个人兴趣进入孔子学院学习。中国老师依据他祖鲁语名字发音，为他起了中文名字“林森”。2022年毕业后，他留校教中文。

在教师办公室，林森小心翼翼地拿出联名信的中文誊写稿，告诉本报记者：“这封信讲述了孔子学院师生与中国有关的故事。”信件字迹工整，展现出写信者的中文功底。林森表示，收到习近平主席复信，他非常惊喜，真切意识到从事南中青年交流的重要意义。“我去过中国4次，感受到中国的发展脉搏，对这个友好国度的热爱也与日俱增。我要把中文学得更好，帮助更多南非年轻人学好中文、了解中国，实现自己的梦想。”

“收到习近平主席的复信，我们特别激动，这是学院成立十周年收到的最好礼物。”德班理工大学孔子学院中方院长吴林表示。大四学生穆胡里希说：“没想到，习近平主席会在百忙之中抽出时间亲自给我们回信。”该院中文教师李佳恒表示：“习近平主席的复信将鼓舞更多南非青年学习中文、增进中南友好交往。”

“通过‘中文+’项目开启人生新天地”

习近平主席在复信中指出，我很高兴地看到，经过双方共同努力，两国教育文化交流结出累累硕果，众多南非青年通过学习中文，了解了中国的历史文化，拓宽了职业选择的道路，实现了人生的梦想。

2020年12月，为加强中南文化教育交流合作，南非德班理工大学孔子学院大力发展以“中文+”职业技能和技术培训中心为特色的全球示范孔子学院建设项目。该项目涵盖语言教学、文化体验、技术创新创业等内容，积极探索校企合作模式，为学员就业、创业提供机会，不少南非青年毕业后进入中企工作。

2018年5月至7月，德班理工大学园艺专业学生温蒂参加了孔子学院与中方合作院校福建农林大学举办的菌草技术培训班项目。她表示：“我希望将自己学到的菌草技术分享给更多的南非民众，帮助他们摆脱贫穷、发家致富。”

穆胡里希参加了德班理工大学孔子学院主办的“中文+”电商培训项目。“通过学校的职业技能项目，我学到了很多电商知识。”她表示自己即将毕业，正是学习中文让她有了更多职业选择。“感谢中国为我们提供发展机会，我想运用学到的电商知识和技能去创业，也有可能继续攻读硕士学位。”

“很多学生从他们学长取得的成绩中受到鼓舞，发现掌握了中文有助于提升自身竞争力。”吴林表示，“越来越多南非青年喜欢上中文，通过‘中文+’项目开启人生新天地。”

“为深化南中友好关系出一份力”

得知习近平主席即将再次访问南非，德班理工大学孔子学院师生都很期待。他们表示，要继续教好、学好中文，做南中、非中友好交流的使者。

穆胡里希说，她会密切关注习近平主席访问南非的新闻报道，让更多朋友了解南非与中国的友好合作。“今年，我们庆祝德班理工大学孔子学院成立十周年。我们将发挥各自优势，为深化南中友好关系出一份力。”

大二学生布斯思韦表示：“我想通过学习中文了解中国的历史文化。未来，希望有机会到中国教英语，或者去中国留学，学成回来教南非人学习中文。”

布斯思韦的同学罗莉说：“中文蕴含着中国优秀传统文化以及中国人民的处事智慧。未来，我想去中国工作和生活，亲身感受中国文化的魅力。”

“习近平主席的复信鼓舞着我们每一名孔院人继续奋斗，为国际中文教育事业和中南友好事业贡献自己的力量。”吴林表示。

林森表示：“学习中文改变了我的生活。希望能用自己学到的知识，帮助更多南非年轻人作出更多积极改变。我们要努力做传承发展南中友好事业的使者，推动南中、非中文化交流更加深入发展。”

（本报南非德班8月19日电）

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