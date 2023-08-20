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发展中国家专家热议中国发展之道

2023年08月20日20:38 | 来源：新华网
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　　新华社北京8月20日电 题：发展中国家专家热议中国发展之道

　　新华社记者

　　新时代中国发展成就令世界瞩目，吸引越来越多的海外人士探寻其背后的思想之源与科学实践。近日，新华社国家高端智库在南非约翰内斯堡发布《迈向现代化强国的发展密码——习近平经济思想的时代特质和实践价值》和《改变中国的“第二个结合”——建设中华民族现代文明的理论创新与实践》两篇智库报告的英文版、法文版，引发发展中国家业界人士关注和热议。

　　来自发展中国家的多位专家学者认为，习近平经济思想具有鲜明的中国特色，为中国式现代化提供了强大的思想指引，为推动世界经济发展提供了中国智慧和中国方案。

　　尼日利亚中国研究中心主任查尔斯·奥努纳伊朱表示，中国把人民的利益、需求和幸福放在发展核心位置，帮助数以亿计民众摆脱贫困，成就令世界瞩目。他表示，非洲大陆最大挑战就是贫困，应当向中国学习，采取有针对性措施改善民众生活条件，实现可持续发展。奥努纳伊朱强调，中国式现代化推动有为政府和有效市场更好结合，充分发挥政府在战略规划、政策制定方面的积极作用，同时尊重市场规律、释放市场主体活力。这种模式在中非合作中也取得了一系列具体成果，为非洲国家经济发展提供了有价值的启示。

　　巴西金融资讯集团总编辑迪伦·帕斯夸认为，中国秉持“以人为本”的理念，让民众参与到发展进程中，为发展中国家经济和社会发展提供了典范。

　　塞拉利昂《阿沃克报》编辑奥斯汀·托马斯曾在中国留学，对中国发展取得的成就感触颇深。托马斯表示，非洲国家需要借鉴中国智慧，不断满足民众生活和发展的需要，并着眼长远利益，推动可持续发展。

　　塞内加尔前外长、泛非战略研究院院长蒂迪亚内·加迪奥表示，习近平主席提出构建人类命运共同体，有力推动发展中国家合作，促进实现共同繁荣。加迪奥强调，在当前国际环境下，中国在推动世界经济复苏增长方面发挥了重要作用，特别是中非合作进一步加强并不断取得新成就，充分体现了包容互惠、互利共赢的发展理念。

　　埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴大学教授科斯坦蒂诺斯·贝尔胡特斯法说，中国坚持以人为本，坚持发展优先，推动构建开放型世界经济，帮助发展中国家更好融入全球产业链和价值链。通过共建“一带一路”、提出全球发展倡议等举措，中国为解决全球发展问题提供新途径，推动各国合作应对人类面临的共同挑战。

　　巴西通讯公司总裁埃利奥·多伊勒说，中国寻求与其他国家友好合作，基于自身经验帮助亚非拉国家实现发展，持续追求和平、进步和繁荣，在多个领域为其他发展中国家树立了非常积极的榜样。多伊勒表示，巴西等发展中国家应与中国共同努力，不断推动多边主义发展。

　　卢旺达主流媒体《时间》新闻网首席执行官梅勒尔·穆林达比格维说，中国将非洲看作是平等的合作伙伴，中非合作已经成为发展中国家合作的典范。中国不断推进非洲基础设施建设和经贸合作项目，让非洲民众从合作中获得发展机遇。

　　肯尼亚国际问题专家卡文斯·阿德希尔认为，中国倡导各国同舟共济，不仅在发展过程中追求正义，更与各国共同分享发展成果。中国理念在全球各地引发共鸣，体现了发展中国家的共同愿望。

(责编：袁勃、胡永秋)

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