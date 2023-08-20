新华社北京8月20日电 综合新华社驻外记者报道：第六届金砖国家媒体高端论坛19日在南非约翰内斯堡举行。来自近30个金砖和非洲国家的约100家媒体、智库、国际组织的约200名代表围绕“金砖国家与非洲：加强媒体对话，共享公正未来”的主题展开研讨，为构建金砖高质量伙伴关系、发展壮大金砖机制汇聚强大合力。

多名参加论坛的媒体人士在接受新华社记者采访时表示，面对当前发生深刻变化的国际形势，包括金砖国家在内的发展中国家媒体应深化合作，共同肩负起发出新兴市场国家和发展中国家声音、推动构建公正合理的国际秩序的重任。

南非《公民报》资深记者布莱恩·索库图表示，本届论坛的举办“恰逢其时”。索库图说，在全球治理和经济、金融等领域，发展中国家的声音更需要得到人们的尊重和倾听。“通过本届论坛，我们想向世界展现包括金砖国家在内的发展中国家媒体从业人员的开阔视野和独特观点。”

南非《非洲时报》总编辑马哈沙·兰佩迪指出，当前西方媒体受意识形态驱动、而非进行客观分析的报道倾向日益明显。在此背景下，包括金砖国家在内的发展中国家媒体应当肩负起更大责任，发出新兴市场国家和发展中国家声音，为推动构建公正合理的国际秩序作出贡献。

在肯尼亚国际问题专家卡文斯·阿德希尔看来，发展中国家媒体在发出多种声音、破解美国等西方国家数十年来推行的强势话语霸权方面发挥了重要作用。发展中国家媒体要讲述好自身发展故事，抵制西方媒体在报道中的不实叙事。他认为，媒体可以为建立对发展中国家之间合作的正面认知作出贡献，并成为相关合作的倡导者、舆论引导者和政策讨论影响者，更好地分享相关国家合作的经验和案例。此外，媒体在促进金砖国家与其他发展中国家的文化交流和相互理解方面也发挥着重要作用。

巴西通讯公司总裁埃利奥·多伊勒对本届论坛的举办予以积极评价。他表示，发展中国家媒体可以通过向世界展示西方媒体难以呈现的多元思想发挥积极作用。“如果我们媒体之间能继续深化理解与合作，那么来自发展中国家的媒体将发出更大声音，我们将为推动构建更加开放、包容的国际秩序作出更多贡献。”

俄罗斯金砖电视台台长然娜·托尔斯季科娃指出，金砖国家媒体可以通过对各国文化、历史等内容进行报道，搭建起文化交流的桥梁，促进各国人民之间的相互了解。“期待今后能有更多像金砖国家媒体高端论坛这样的媒体人士专业论坛举行。”

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