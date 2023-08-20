新华社约翰内斯堡8月19日电（记者金正 谢江）近日，2023金砖国家治国理政研讨会、第六届金砖国家媒体高端论坛和人文交流系列活动在南非举行。与会嘉宾表示，期待金砖成员国通过加强人文交流合作，深入践行全球文明倡议，为推动构建人类命运共同体贡献金砖智慧和力量。

19日，2023金砖国家治国理政研讨会暨人文交流论坛在南非最大城市约翰内斯堡举办。活动由中共中央宣传部、中国外文局、南非国家行政学院、南非人文科学研究理事会共同主办。来自中国、俄罗斯、印度、巴西、南非五个金砖国家100余名代表出席，围绕“践行全球文明倡议，携手奔向现代化”主题展开研讨交流。

与会嘉宾认为，现代化是世界各国的共同追求，应当秉持团结合作、共同发展理念，走共建共享共赢之路。中国式现代化打破了现代化就是西方化的迷思，展现了现代化的另一幅图景，为广大发展中国家走向现代化提供了新的选择。金砖国家应坚持独立自主，基于自身特点自主探索符合国情的现代化之路。与会嘉宾表示，当前全球性挑战不断增多，迫切需要加强全球团结合作、改革和完善全球治理体系，即将举行的金砖国家领导人第十五次会晤将进一步推动构建高质量的金砖伙伴关系，为促进全球南南合作、构建人类命运共同体凝聚更多力量。

与会嘉宾高度评价近年来金砖国家人文交流取得的丰硕成果，认为金砖国家要进一步发展、不断增加金砖成色，文明交流互鉴不可或缺，全球文明倡议提供了一个重要路径。与会嘉宾表示，各国应秉持平等、互鉴、对话、包容的文明观，加强国际人文交流合作，推动人类社会现代化进程走向更加光明的未来。

当天，第六届金砖国家媒体高端论坛也在约翰内斯堡举行。来自近30个金砖和非洲国家近100家媒体、智库、国际组织等机构的约200名代表，围绕“金砖国家与非洲：加强媒体对话，共享公正未来”主题展开深入讨论，为构建金砖高质量伙伴关系、发展壮大金砖机制汇聚强大合力。本届论坛由新华通讯社与中国国家能源集团联合南非有关机构共同举办，发布了《金砖国家媒体高端论坛行动计划（2023—2024）》，以期进一步推动金砖国家媒体间务实合作。

与会嘉宾表示，金砖国家媒体肩负重大的时代责任，拥有广阔的合作空间。媒体界应和衷共济、继往开来，广泛凝聚开放包容、合作共赢的力量，为促进世界和平与发展源源不断注入正能量。自2015年成立以来，金砖国家媒体高端论坛已成为提升金砖国家话语权的重要平台，为推动全球化发展作出重要贡献。金砖国家的多元文化丰富了全球对话内容，金砖国家媒体支持建立更加包容、合作、公正的国际秩序，并向世界宣示媒体应该致力于推动发展，为促进“金砖+”合作彰显媒体责任、贡献媒体力量。

中宣部、活动主办方、中国驻南非使领馆负责人，金砖和非洲国家的政商学界及传媒界人士，参加相关活动。

17日至19日，中南双方举办了南非金砖电视台“电视中国剧场”开播仪式、南非中国电影节等一系列文化交流活动，活动期间还播出第二届金砖国家联拍联播纪录片，为即将到来的金砖国家领导人第十五次会晤营造良好氛围。

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