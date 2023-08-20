新华社约翰内斯堡8月19日电 题：让智库合作成为金砖合作的一块“金字招牌”——金砖国家媒体高端论坛智库报告发布暨研讨会综述

新华社记者韩洁 刘丽娜 杨臻

新华社国家高端智库推出的《迈向现代化强国的发展密码——习近平经济思想的时代特质和实践价值》和《改变中国的“第二个结合”——建设中华民族现代文明的理论创新与实践》两篇智库报告的英文版、法文版，19日在南非约翰内斯堡举行的第六届金砖国家媒体高端论坛上发布并引发广泛关注。

在论坛举行的专题智库研讨会上，与会各界人士普遍认为，当前国际形势正在发生深刻变化，新华社国家高端智库发布的报告为各国受众打开了读懂习近平新时代中国特色社会主义思想的一扇窗口，有助于更好了解中国发展奇迹的密码，也开启了金砖国家媒体和智库合作的更广阔空间。

为破解世界发展难题贡献中国智慧

习近平经济思想和习近平主席关于“第二个结合”的重要论述，是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分，是中国共产党不懈探索人类经济社会发展和现代化建设、推进马克思主义中国化时代化形成的宝贵思想结晶。

金砖国家媒体高端论坛执行主席、新华通讯社社长傅华在主旨发言中说，习近平新时代中国特色社会主义思想立足世界百年未有之大变局，胸怀中华民族伟大复兴战略全局，高屋建瓴、思想深邃、内容丰富、博大精深，科学回答了中国之问、世界之问、人民之问、时代之问，有效应对当今世界“思想赤字、形象赤字、领导力赤字”，既为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴，也为人类谋进步、为世界谋大同，是中华文化和中国精神的时代精华，也是世界进步和文明发展的思想精华，为解决人类面临的共同问题提供了中国理念、中国智慧、中国力量。这一思想坚持胸怀天下、立己达人，为全球发展繁荣注入了强劲动力；这一思想倡导天下一家、和衷共济，为世界携手并进引领了正确方向；这一思想主张各美其美、美美与共，为人类文明进步提供了精神引领。

傅华表示，金砖国家媒体和智库研究合作已经取得了丰硕成果，有着更为广阔的发展前景。在金砖合作的新征程上，新华社将进一步加强对习近平新时代中国特色社会主义思想的研究和传播，以此为契机，与金砖国家媒体和智库同行一道，加强重点问题研究，推进关键领域合作，提供更多符合时代要求的智力产品和文化产品，让智库合作成为金砖合作的一块“金字招牌”。

国家能源集团董事王敏在主旨发言中分享了中非能源合作的故事。他指出，在习近平经济思想和人类命运共同体理念指引下，中国企业与各国合作伙伴一起互相尊重、共谋发展、实现共赢，共同开创人类美好未来。作为世界最大的能源供应商之一，国家能源集团在南非开发建设的德阿风电项目是南非最大风电项目，每年可为30万户居民提供清洁风电，创造性地构建了一种集项目、企业、社会、环境共融共生的生态发展模式，是共建“一带一路”项目的典型代表，经验值得总结。南非新能源具有巨大的发展潜力，国家能源集团期待和南非合作伙伴一起，建设更多像德阿一样的新能源项目，推动能源可持续发展。

津巴布韦执政党津民盟中央政治局委员、新闻宣传书记克里斯托弗·穆茨万古瓦在致辞中说，拥有12亿人口的非洲备受国际瞩目。非洲感谢金砖国家等经济体带来新的市场以更好满足非洲人民的需求，带来新的投资为非洲经济发展提供支持，带来先进甚至跨越式的技术推动在地球村里实现信息和金融包容共享。他表示，媒体的责任就是要讲好地球村里人民工作、学习和生活的故事，激发共同的自尊自信，助力实现包容性的人类发展。

塞内加尔前外长、泛非战略研究院院长加迪奥表示，当今世界正在经历深刻变革，世界的未来在“全球南方”，特别是在非洲。中国为非洲工业化发展提供支持，帮助非洲大陆利用自身资源禀赋提高各国工业产品生产能力，并为非洲农产品进入中国提供便利。中国与非洲在政治、经济、外交、社会和文化方面的深度联系，创造了非中合作发展模式，造福了非中人民。

读懂迈向现代化强国的中国发展密码

中共十八大以来，面对严峻复杂的国际形势和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，以习近平同志为核心的党中央高瞻远瞩、统揽全局、把握大势，提出一系列治国理政新理念新思想新战略，引领中国经济发展取得历史性成就、发生历史性变革，在实践中形成和发展了习近平经济思想。

《习近平经济思想的时代特质和实践价值》智库报告全文大约3.8万字，从哲学维度、方略维度、战术维度和全球视野，全面阐释习近平经济思想的核心要义、精神实质、丰富内涵，以“美”“实”“效”“协”“共”五个关键字深入解读习近平经济思想的鲜明特征，系统展现了其中所蕴含的大国经济治理智慧，从中可以读懂中国迈向现代化强国的发展密码。

南非大学国际法荣誉教授安德烈·托马斯汉森说，习近平经济思想体现了马克思主义经济理论与中国传统价值体系的融合，中国寻求“海纳百川”般的融合发展；中国共产党坚持以人民为中心的发展理念，其核心是为了人民福祉，为了全社会的发展，这才是对人权的最好诠释。习近平经济思想弥足珍贵，与非洲国家未来的发展息息相关。

中共二十大报告提出，“高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务”。实现高质量发展，是中国式现代化的本质要求之一。

国家能源集团传媒公司董事长张长岩表示，中国式现代化的重要目标是建设人与自然和谐共生的现代化，国家能源集团致力于在保证能源安全稳定供应的同时积极促进生态环境的改善，并希望通过与世界各地合作伙伴的共同努力，帮助更多人过上美好生活，为子孙后代留下一个更加可持续发展的地球。

以文化文明维护世界和平稳定

读懂今日中国，关键在于读懂中国共产党；读懂中国共产党，要读懂它所生长的文化文明土壤。

《改变中国的“第二个结合”》智库报告，从“第二个结合”的丰富内涵与生动实践、历史根脉与创新创造、科学路径与推进方略、世界意义及时代启示等四个维度，全面阐释马克思主义基本原理同中华优秀传统文化“为什么要结合、为什么能结合、怎么结合”等重大课题，系统梳理了当今中国建设中华民族现代文明的实践探索。

南非约翰内斯堡大学非洲-中国研究中心主任孟大为说，面对全球局势的深刻演变，金砖国家合作机制肩负着推动全球发展的重要责任。有多个国家表达了加入金砖国家的意愿，这表明金砖国家平台很有吸引力，这对于推动建立公正的国际秩序具有重要意义。

尼日利亚阿布贾大学教授谢里夫表示，世界上没有哪个文明比另一个文明更优越，每个文明对于其所在地区来说都是独特的。文明只有沟通才能和谐，只有和谐才能进步，和谐、和平是无价之宝。判断一个国家的发展道路是否行得通，首先要看它是否适合本国国情，是否符合时代发展潮流，是否带来发展进步并得到人民认可。中国的哲学和智慧对非洲国家很有启发。

这次活动由新华通讯社和国家能源集团主办，来自近30个金砖和非洲国家近100家媒体、智库、国际组织等机构的约200名代表进行了研讨交流。

(责编：袁勃、胡永秋)