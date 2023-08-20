人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

专访：金砖机制激励更多国家携手建设更加公正包容的世界秩序——访南非总统经济顾问克里默

2023年08月20日13:37 | 来源：新华网
小字号

新华社约翰内斯堡8月19日电 专访：金砖机制激励更多国家携手建设更加公正包容的世界秩序——访南非总统经济顾问克里默

新华社记者王子正 谢江

南非总统经济顾问肯尼思·克里默日前接受新华社记者专访时表示，金砖机制正在激励更多的国家走到一起，为建设一个更加公正和包容的世界秩序而努力。

金砖国家领导人第十五次会晤即将在南非约翰内斯堡举行。克里默说，金砖国家一直致力于提高成员国之间的贸易与合作水平，并成功实现这一目标。他说，金砖国家秉承开放包容、合作共赢的金砖精神加强合作，这有助于促进新冠疫情后的经济复苏。

克里默注意到，今年金砖国家领导人会晤将讨论的扩员问题受到国际社会高度关注。他说，不少国家将金砖国家合作机制视为参与世界事务、加强经贸合作的重要机制，纷纷申请加入。

他表示，许多“全球南方”国家都寻求团结起来，努力建设一个更加公正和包容的世界秩序。“金砖国家正在激励许多国家走到一起，以推进这一愿景。”

他强调说，“所有申请加入的国家都应履行金砖国家促进经济共同发展、建设更加公平的世界政治经济体系的使命。”

中国国家主席习近平将于8月21日至24日出席在南非约翰内斯堡举行的金砖国家领导人第十五次会晤并对南非进行国事访问，南非各界对此高度期待。克里默表示，习近平主席此次访问具有重要意义，将有力推动南中两国关系发展。

他强调，习近平主席和南非总统拉马福萨在应对全球气候变化、推动提高全球贸易与合作水平、促进世界和平等方面作出了重要贡献。

克里默说，南中建交25年来，双边关系不断发展，互为许多产品的主要出口市场。未来，南非和中国应以现有的牢固关系为基础，更好地加强在制造业和供应链方面的合作，扩大商品贸易范围。

(责编：王禹蘅、贾文婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部