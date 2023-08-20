新华社约翰内斯堡8月19日电 专访：金砖机制激励更多国家携手建设更加公正包容的世界秩序——访南非总统经济顾问克里默

新华社记者王子正 谢江

南非总统经济顾问肯尼思·克里默日前接受新华社记者专访时表示，金砖机制正在激励更多的国家走到一起，为建设一个更加公正和包容的世界秩序而努力。

金砖国家领导人第十五次会晤即将在南非约翰内斯堡举行。克里默说，金砖国家一直致力于提高成员国之间的贸易与合作水平，并成功实现这一目标。他说，金砖国家秉承开放包容、合作共赢的金砖精神加强合作，这有助于促进新冠疫情后的经济复苏。

克里默注意到，今年金砖国家领导人会晤将讨论的扩员问题受到国际社会高度关注。他说，不少国家将金砖国家合作机制视为参与世界事务、加强经贸合作的重要机制，纷纷申请加入。

他表示，许多“全球南方”国家都寻求团结起来，努力建设一个更加公正和包容的世界秩序。“金砖国家正在激励许多国家走到一起，以推进这一愿景。”

他强调说，“所有申请加入的国家都应履行金砖国家促进经济共同发展、建设更加公平的世界政治经济体系的使命。”

中国国家主席习近平将于8月21日至24日出席在南非约翰内斯堡举行的金砖国家领导人第十五次会晤并对南非进行国事访问，南非各界对此高度期待。克里默表示，习近平主席此次访问具有重要意义，将有力推动南中两国关系发展。

他强调，习近平主席和南非总统拉马福萨在应对全球气候变化、推动提高全球贸易与合作水平、促进世界和平等方面作出了重要贡献。

克里默说，南中建交25年来，双边关系不断发展，互为许多产品的主要出口市场。未来，南非和中国应以现有的牢固关系为基础，更好地加强在制造业和供应链方面的合作，扩大商品贸易范围。

(责编：王禹蘅、贾文婷)