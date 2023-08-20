新华社西安8月20日电 题：从“大写意”到“工笔画”：更多“一带一路”文旅合作由愿景化为现实

新华社记者贺占军、李亚楠

“约旦拥有世界新七大奇迹之一佩特拉古城，还有‘玫瑰沙漠’瓦迪拉姆，中国游客可以落地签。”8月19日，在陕西西安举办的2023西安丝绸之路国际旅游博览会上，多个来自“一带一路”沿线的国家和城市向中国游客发出旅游邀请。

8月17日至20日，第十届中国西部文化产业博览会、2023西安丝绸之路国际旅游博览会同期在西安举行，来自法国、德国、吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦、波兰等20个国家的代表团集中参展，中国20余个省区市的政府展团和企业展团到场交流。

“‘一带一路’文旅领域的国际交流与合作，正逐步从谋篇布局的‘大写意’转化为精美细腻的‘工笔画’，从理念转化为行动，从愿景转化为现实。”陕西省副省长徐明非在此间举行的丝绸之路沿线国家旅游城市发展论坛上表示，丝绸之路是世界上精华旅游资源的汇集之路，80%的世界文化遗产在这条路上诞生。

2013年，中国提出“一带一路”倡议，历经千年的古丝绸之路重新繁荣起来。次年，由中国、哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦三国联合申报的“丝绸之路：长安—天山廊道的路网”成功列入《世界遗产名录》。

徐明非介绍，到2022年，中国和“一带一路”沿线的142个国家签署了文旅领域的协定或备忘录，成立了丝绸之路国际剧院、博物馆、艺术节、图书馆、美术馆等联盟，形成多元互动的格局。

“这款帽子是用什么材质做的？”“去吉尔吉斯斯坦旅游有哪些路线？”此次展会的主宾国吉尔吉斯斯坦的展厅吸引了很多中国观众驻足咨询。

今年5月在西安举办的中国—中亚峰会上，中国与中亚五国达成共识，继续巩固文化、旅游等人文合作，进一步加强旅游合作，共同制定中国—中亚旅游线路，并邀请中亚五国参与实施“文化丝路”计划，促进民心相通。

“中国—中亚峰会以后，两国间的交流与合作更多了，包括教育、旅游、贸易等多个行业，来吉尔吉斯斯坦旅游的外国游客中，有三分之一来自中国。”吉尔吉斯斯坦展厅现场负责人阿米娜说。

今年，西安率先实现了中亚五国六城的直航全覆盖，交通条件更加便利，对外联络的紧密度不断提升。

乌兹别克斯坦展厅里，正在为观众介绍手工地毯的阿森贝克对此深有体会，“两国间人员往来越来越密集，我周围越来越多的商人来中国做生意，我们认为中国市场具有很大的潜力。”

隔壁的哈萨克斯坦展厅则吸引了很多旅行达人的目光。“明年想带全家人去中亚旅游，刚好在展会上提前了解下哈萨克斯坦的情况。”来自湖北省十堰市的参展嘉宾杨荣广说。

展厅工作人员表示，观众对哈萨克斯坦的好奇和热情都很高，展会期间，每天咨询赴哈萨克斯坦旅行的观众都有上百人。

据天马国际旅行社负责人王安仁介绍，中国—中亚峰会之后，旅行社在3个月内新增了6条中亚旅游线路，目前已经发了20多个旅行和考察团。

在丝绸之路沿线国家旅游城市发展论坛上，世界旅游城市联合会首席专家魏小安表示，中国的出境旅游正在恢复，中亚五国的热度很高，这是中亚旅游的重大商机，也是丝绸之路旅游的新高潮。

论坛上，吉尔吉斯斯坦相关单位与陕西两家旅游公司分别签订了备忘录和战略协议。与会的一位吉尔吉斯斯坦官员表示，将以参加本次论坛为契机，落实中国—中亚峰会成果，开展更广泛的旅游交流合作，重点优化签证便利性和交通通达性，推进两国旅游业恢复发展。

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