新华社巴拿马城8月19日电 通讯：中国出版社亮相巴拿马国际书展

新华社记者

莫言、麦家、刘震云、徐则臣……数位中国知名作家的作品西文版出现在巴拿马国际书展的一个展位上，引得观众纷纷留步翻阅。

这是五洲传播出版传媒有限公司（以下简称五洲出版社）的展位。五洲出版社应巴拿马书商协会邀请参加今年展会，这也是中国和巴拿马建交后中方首次参加巴拿马国际书展。

五洲出版社为本届展会带来百余种关于中国的西文图书，涉及中国经典名著、现当代文学、传统文化、中医和中国经济发展等多个主题。

“我们这次布展的重点是现当代文学，因为文学是让不同国家、不同文化和不同民族之间心灵相通最直接的艺术形式。故事能打动人心，也能跨越民族和文化隔阂。”五洲出版社市场营销经理张瑾芮在接受新华社记者采访时说。

据张瑾芮介绍，目前五洲出版社已经出版了200多种西班牙语图书，与墨西哥、阿根廷、古巴等拉美多国出版机构在翻译、出版、发行和图书推广等方面形成了良好合作关系，合作范围涵盖现当代文学、历史、社科和文化等领域。

此外，五洲出版社还面向全球推出了Es Libros西语线上阅读平台，方便西语地区读者在移动平台上阅读来自墨西哥、西班牙、智利和中国等多国出版机构的西语有声书、电子书，目前用户已经超过100万。

“我们希望通过参加此次书展进一步加强中拉在图书出版，尤其是数字出版领域的交流合作。”张瑾芮强调。

在五洲出版社的展位上，除了可以翻阅西文版中国图书，巴拿马民众还能在工作人员的指导下用毛笔书写自己的中文名字或祝福语，体验中国书法文化。

巴拿马书商协会主席奥丽特·贝泰什表示，中国出版行业近年发展迅速，为全球市场提供了经济实惠的多语种书籍。她认为，通过与发展成熟的中国大出版企业合作，巴拿马出版社和创作者可以更好地在全球推广自己的作品。

“当今的中国象征着进步、增长和创新，（进入中国）能帮助我们扩展作品市场。”巴拿马作家米格尔·埃斯特万对记者说，巴中可以通过文学交流推动两国相知相识，促进民心相通。

在张瑾芮看来，中国和拉美国家有着相似的多民族文化背景、历史境遇，两地文学一直有着强烈的共鸣，比如中国现当代文学受到拉美文学大爆炸的影响，拉美文学作品中也能见到不少中国元素。

“中拉就像隔着太平洋的兄弟，虽然地理距离遥远，但灵魂彼此吸引。”张瑾芮说。

巴拿马国际书展由巴拿马书商协会主办，于2001年首次举办。本届书展15日至20日在巴拿马首都巴拿马城举行，主题是“身份和起源”，主要推介拉美原住民文学作品，主办方预计参观总人数将超过10万人。（参与记者：陈昊佺、路易斯·阿尔韦托）

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