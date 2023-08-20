新华社巴西利亚8月19日电 专访：巴中本币结算推动更公平国际金融秩序——访巴西圣保罗州立大学经济与国际研究所主任皮雷斯

新华社记者卞卓丹

巴西圣保罗州立大学经济与国际研究所主任马科斯·皮雷斯日前接受新华社记者专访时表示，巴西和中国以本币进行贸易结算是“向建立更加公平的国际金融秩序迈出的重要一步”。

今年上半年，中国与巴西签署了在巴西建立人民币清算安排的合作备忘录，巴西宣布将和中国使用本币进行双边贸易结算。

皮雷斯说，直接用本币结算有利于降低交易成本。“从金融的角度来看，使用本币结算还可以创造出大量雷亚尔和人民币资本，促进直接投资。”

“采用本币结算将鼓励巴西企业积极参与中国产业链，特别是在电动汽车、清洁能源、生物技术和精准农业等领域。”皮雷斯说，两国在社会治理方面也有很大合作空间，比如在涵盖了安全、健康、卫生和公共管理等诸多事务的智慧城市建设领域。

皮雷斯认为，虽然本币结算协议不会立即产生巨大影响，但从长期来看，随着中国作为世界许多国家最大贸易伙伴的地位得到巩固，本币结算协议的影响力将日益深远。随着越来越多的发展中国家与中国签订本币结算协议，全球贸易和投资形势必将发生重要变化。

乌克兰危机爆发后，美西方对俄罗斯采取了很多金融制裁措施，包括将俄罗斯银行排除在环球银行间金融通信协会系统外。皮雷斯表示，美国主导的环球银行间金融通信协会系统地位正在下降，“特别是当这一体系被美国及其盟友用作制裁武器时更是如此”。

皮雷斯认为，人民币跨境支付系统是一项非常重要的创新，将助力国际机制民主化，从而保障开放的国际经济不受到特定国家自身利益的约束。

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