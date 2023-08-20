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野火难控　加拿大不列颠哥伦比亚省启动紧急状态

2023年08月20日11:26 | 来源：新华网
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新华社北京8月20日电 加拿大西部不列颠哥伦比亚省政府18日宣布启动紧急状态，宣称遭遇“本省历史上形势最严峻的野火季”。

在温哥华以东约300公里处的西基洛纳市附近，野火燃烧正旺。邻近的奥卡诺根湖周边山谷被烟雾笼罩，当地18日一度关闭空域，以便空投“水弹”灭火。该市人口约3.6万，位于其北边的基洛纳市人口约15万，两市均在加紧组织人员疏散。

不列颠哥伦比亚省省长戴维·伊比在发布紧急状态令的记者会上说：“这波前所未有的火情今晚会达到高峰。在过去24小时内，形势迅速演变、恶化。”这一天时间内，该省将强制疏散令实施范围从涵盖约4500人扩大至1.5万人，另有2万人接到准备疏散的警报。

伊比警告说，当前火情依然难以预测，未来几天仍将面临“艰难局面”。

加拿大西北地区的野火经过扑救，被控制在一定范围内，目前野火前锋位于该地区首府耶洛奈夫市西北方向约15公里处。但在强风作用下，火势可能在这两天蔓延到市郊。西北地区环境部门说，截至18日晚，耶洛奈夫市的2万居民中已疏散约1.9万人，政府呼吁其余人员尽快撤离，并警告说火灾可能危及当地公路和机场安全。

加拿大气象专家说，气候变化使该国多个地区今年遭遇异常干旱和高温天气，因此其山林火灾愈加频繁密集。（沈敏）

(责编：王禹蘅、贾文婷)

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