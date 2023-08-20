新华社苏瓦8月20日电（记者郭鑫惠）近来，南太平洋岛国斐济的一些人士和社会组织对日本政府不顾国际社会反对强行推动核污染水排海计划表达强烈抗议，要求日方立即停止核污染水排海计划。

据斐济媒体报道，团结斐济党领导人萨韦纳萨·纳鲁贝日前表示，日本将核污染水排海将给斐济人民赖以生存的太平洋带来严重影响。斐济社会服务委员会执行主任瓦妮·卡塔纳西加表示，太平洋不是日本排放核污染水的“垃圾场”。这场斗争已不仅仅是关于核污染水的物理性排放，“我们是在为太平洋岛民的尊严而战”。

斐济非政府组织人权联盟发表声明说，日本向太平洋排放核污染水的计划侵犯了太平洋地区所有人民的人权。此举将对“海洋生物以及依赖海洋资源的亚太地区人民的生计构成巨大威胁”。声明敦促日本政府立即停止核污染水排海计划。

斐济青年组织“未来世代联盟”本月初发表声明说，日本核污染水排海计划“有可能对海洋生态系统造成持久破坏”。有关核污染水处理的任何决定都“必须基于严格的科学证据，必须优先考虑当代人和子孙后代的福祉”。声明呼吁国际社会团结一致，敦促日本寻求其他解决方案，以负责任的方式处理其核污染水。

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