新华社北京8月19日电 韩国警方18日说，近期发生多起持凶器伤人案件后，警方已抓获173名涉嫌在网络上宣称将发动类似袭击的发帖人，其中约半数为青少年。

韩国警察厅说，首尔地铁新林站附近7月21日发生持刀伤人事件后，截至本月18日上午，网络上已出现399条“恶性犯罪预告”。警方抓获173名涉嫌发帖者，正式逮捕其中20人。

警方说，落网者中约半数为10多岁的青少年，一些人甚至不足14周岁，无法承担刑事责任。其中，一名11岁小学生15日发帖称将在首尔一场演唱会上持刀行凶，16日被警方抓获并移交至首尔家庭法院。

近日，韩国发生多起恶性犯罪事件。

7月21日，一名30多岁男子在首尔地铁新林站附近持刀伤人，造成1人死亡、3人受伤。8月3日，京畿道城南市一名20多岁男子先是驾车撞伤多名行人，随后进入一家商场，持凶器袭击民众，造成1人死亡、13人受伤。8月4日，大田市一所高中发生持刀伤人案件，一名教师受伤。8月17日，一名男子因在首尔新林洞性侵并殴打一名陌生女子被捕。

此外，韩国近期还收到多封来自日本的“炸弹袭击预告”电子邮件。韩国警方17日对最新一封邮件中提及的日本驻韩国大使馆等地展开搜查，没有发现任何爆炸物。韩方已请求日方协助破案，但案件调查尚未取得重大进展。（张旌）

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