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加拿大西部森林火灾持续 居民紧急疏散

2023年08月20日09:23 | 来源：新华网
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新华社渥太华8月18日电（记者 林威）连日来，加拿大西部森林火灾持续蔓延，火势最为严重的不列颠哥伦比亚省和西北地区的居民安全受到威胁，被迫紧急疏散。

加拿大总理特鲁多18日在社交媒体上表示，该国联邦政府将继续紧急调动资源支持西北地区，并随时准备为不列颠哥伦比亚省基洛纳地区提供帮助。

人口约15万的基洛纳市因野火逼近已于18日凌晨宣布进入紧急状态。与其一河之隔的西基洛纳市此前已宣布进入紧急状态。截至18日上午，西基洛纳市约有2500户居民需紧急疏散，另有4800户居民被告知随时做好离家准备。

在加拿大西北地区，由于火势失控，野火可能于本周末蔓延至首府耶洛奈夫市区，西北地区政府16日紧急要求耶洛奈夫市及周边社区的两万余名居民在18日前撤离至邻近的艾伯塔省等地，但疏散工作目前仍在进行。

加拿大跨部门林火中心数据显示，截至18日，加全国仍有约1000处在燃野火，其中380多处位于不列颠哥伦比亚省，230多处在西北地区。依据该中心数据，加拿大今年以来已发生近5800起森林火灾。截至18日，累计过火面积达14万平方公里，持续打破加拿大历史纪录。

(责编：王禹蘅、贾文婷)

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