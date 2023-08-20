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中国海军“和平方舟”号医院船首访所罗门群岛

2023年08月20日09:22 | 来源：新华网
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新华社霍尼亚拉8月19日电（黎云 徐巍）在中国第六个医师节来临之际，正在执行“和谐使命-2023”任务的中国海军“和平方舟”号医院船抵达所罗门群岛霍尼亚拉港，开始为期7天的访问并开展医疗服务。这是“和平方舟”号医院船首次访问所罗门群岛，也是中国海军舰船首次访问该国。

当地时间19日上午10点，“和平方舟”靠泊霍尼亚拉港，所方在码头举行了隆重的欢迎仪式。所警察乐队奏响中所两国国歌，穿着特色民族服饰的所民众跳起欢快奔放的舞蹈，当地华侨华人进行了舞狮表演。所副总理梅兰加、卫生部长托加马纳等政要，我驻所大使李明及使馆工作人员，以及当地华侨华人、中资机构代表等在码头迎接。

访问期间，任务指挥员将拜会所总督武纳吉。所总理索加瓦雷、副总理梅兰加等政要将登船参观，参加有关活动。医院船主平台将开设26个临床科室和7个辅诊科室，为前来就诊民众开展常见病及多发病诊治，同时还将派出多支医疗分队赴所国家转诊医院、复临安息日教会、白河社区、阿达琉社区、恩盖拉岛等地进行联合坐诊或前出巡诊，健康服务和文化联谊分队将赴当地学校开展相关活动。

所罗门群岛位于太平洋西南部，陆地面积2.84万平方公里，人口约72万，是第二次世界大战太平洋区域主战场之一，著名的瓜达尔卡纳尔岛战役便发生于此。2019年9月，中所两国正式建交，2023年7月双方正式建立新时代相互尊重、共同发展的全面战略伙伴关系。中方从2022年初开始向所派出援助医疗队，除此次“和平方舟”向所提供医疗服务外，目前由贵州医科大学及附属医院抽组的8名中国援所医疗队队员，也正在所国家转诊医院开展工作。

所罗门群岛是“和谐使命-2023”任务的第四站。

(责编：王禹蘅、贾文婷)

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