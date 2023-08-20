新华社内罗毕8月19日电 通讯：中肯地热发电项目助力肯尼亚加快能源转型

新华社记者李卓群 李成 王冠森

近年来，肯尼亚经济增速在非洲国家中名列前茅，电力需求也随之显著攀升。然而，电力供应短缺、电价过高成为制约其经济发展的主要瓶颈之一。

为弥补电力缺口和控制发电成本，肯尼亚政府计划加速建设地热发电设施。在此背景下，中国企业积极响应“一带一路”倡议，凭借自身技术与成本优势，助力肯尼亚加快推进能源转型。

自然景区里的地热发电站

在非洲东部的肯尼亚，东非大裂谷纵贯南北。得益于这条世界闻名的裂谷带，肯尼亚拥有丰富的地热资源，其发电潜能预计超过10000兆瓦，但目前该国地热发电装机容量只有950兆瓦。

梅嫩加伊火山口位于大裂谷底部，是极具成本效益的地热开发地点。同时这里草木繁茂、风光旖旎，每年吸引全球大量游客。

2011年，肯尼亚地热开发公司在梅嫩加伊地区探明地热发电潜能约1600兆瓦。但因种种原因，开发计划被搁置。

2021年，肯尼亚重启梅嫩加伊地热开发，一期规划的发电装机容量为105兆瓦。来自中国浙江的开山集团获得一期首个35兆瓦地热发电站——索西安地热电站的总承包。项目于2021年1月开工，2023年6月底投产送电。

建成投运的该地热发电站与群山融为一体，水管蜿蜒穿行于林间，不时有狐獴、山苇羚、黑脸长尾猴从此经过。

项目承建方中国电建福建工程有限公司高级工程师邓超说：“由于这所地热发电站地处自然风景区中，对项目的环评非常严格。再加上地热的清洁能源属性，该地热发电站从建设到运营可以称得上是全环节绿色无污染。”

“100%中国技术”备受关注

索西安地热电站是非洲首个从设计、产品生产到建设、调试完全由中国企业独立完成的地热发电站。“100%中国技术”让这个地热发电站备受各方关注。

开山集团肯尼亚项目负责人李海涛介绍，相较其他国家企业的设备，开山集团的发电设备每年停机检修的必要时长更短，全年发电总时长已突破8000小时，达到世界领先水平。正因如此，非洲地热发电市场首次接受全套由中国研制并生产的发电设备。

中企的施工效率和成本优势也是肯尼亚方面关注的重点。“中企设备成本约比其他国家企业低20%左右，同时我们具备建设周期短的优势。建设同样规模的35兆瓦地热发电站，中国电建仅需16个月。”邓超说。

中肯合作助力加快能源转型

长期以来，肯尼亚的电力大部分来自地热和水力。今年初，肯尼亚能源和石油监管局局长丹尼尔·基普图表示，该国86.98%的能源供应来自可再生能源。最新数据显示，肯尼亚的地热和水力发电量分别占其总发电量的39.15%和26.47%。

但近年来，肯尼亚遭逢持续干旱，水力发电明显减少。在此背景下，稳定的地热发电成为肯尼亚能源转型首选。

根据肯尼亚制定的2030年愿景，该国将在2030年前实现100%清洁能源发电，这其中地热发电的装机容量将达1600兆瓦，占全国发电量的60%。

肯尼亚地热开发公司的项目工程师摩西·卡丘莫认为，索西安地热电站极具示范意义。卡丘莫表示，中国设备和施工质量在运营阶段表现稳定，中企在未来将能获得更多订单，肯尼亚地热发电领域也将会应用更多的中国工程技术和金融模式，从而加速推进能源转型。

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