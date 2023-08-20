新华社阿比让8月19日电（记者郑扬子）尼亚美消息：布基纳法索、马里18日向尼日尔部署军用飞机，以共同应对西非国家经济共同体（西共体）可能对尼日尔采取的军事干预。

据尼日尔国家电视台18日报道，布基纳法索、马里已于当天向尼日尔部署战斗机、直升机等，以“应对所有形式侵犯尼日尔的行为”。报道说，布基纳法索、马里、尼日尔军方领导人已在尼日尔首都尼亚美会面，讨论如何应对西共体可能的军事干预。

为期两天的西共体国防参谋长委员会会议18日在加纳首都阿克拉结束，西共体政治事务、和平与安全专员阿卜杜勒-法陶·穆萨表示，西共体常备部队已准备好随时受命部署至尼日尔。他同时表示，所有解决方案都在讨论中，“如果（尼日尔）军政府在早日恢复国家宪法秩序方面与我们达成一致，我们可以放弃军事方案”。

7月26日，尼日尔总统卫队部分军人扣押总统巴祖姆。当天深夜，政变军人代表在尼日尔国家电视台宣布成立保卫祖国国家委员会，解除巴祖姆总统职权，由军人政权接管国家事务。

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