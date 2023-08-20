人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

新华时评：美日韩戴维营会晤散发冷战寒意

2023年08月20日09:08 | 来源：新华网
小字号

新华社北京8月19日电 题：美日韩戴维营会晤散发冷战寒意

新华社记者谢彬彬

盛夏高温尚未退去，从美国总统度假地戴维营散发出的冷战气息让世界顿觉寒意。当地时间18日，美国、日本和韩国领导人在此会晤，宣称要加强三国在军事等领域合作，并蓄意散布所谓“中国威胁”的谎言。在美国主导下，三国各怀心思，相互利用，打着“维护安全”的旗号构建封闭排他的地缘政治“小圈子”，意在加剧对立、损害地区战略安全，危及亚太和平、稳定与繁荣。

美国拉拢日韩，搞所谓安全合作，实际上是置两国安全于不顾，将两国推向危险境地。事实一再证明，美国的战略重心投向哪里，哪里就不得安宁。贩卖安全焦虑、煽动对立对抗、制造冲突动荡，看看美国通过这套模式在中东、欧洲造成的局面，再看看眼下美国在亚太的所作所为，就不难推断美国用心所在。“维护安全”之说，只是美国通过贩卖安全焦虑拿捏某些国家心理的手段。这种针对他国、损害他国战略安全的危险思维，不仅不会给日韩两国带来真正的“安全感”，反而会推高地区安全风险，制造地区紧张局势，最终受害的还是日韩。不论是朝鲜半岛紧张局势，还是荒谬的所谓“中国威胁论”，实际上都离不开美国的鼓噪和挑动，真正的地区安全威胁其实是美国。《韩民族日报》就发出警告，如果韩国卷入美国鼓动的“新冷战”，半岛周边安全风险将明显增加，韩国的安全态势将变得更不稳定。

美国之所以在亚太地区拉帮结伙，将地区国家与其所谓“印太战略”的战车深度绑定，意图只是维护美国霸权。近年来，美国在亚太地区兜售“印太经济框架”，强化“五眼联盟”，炮制拼凑“四边机制”、三边安全伙伴关系，操纵北约插手亚太，逼迫地区国家选边站队。美日、美韩早已建立了双边同盟关系，但美国仍执意打造与日韩的“小圈子”，吹捧日韩“核心盟友”地位，这些都表明美国在急迫推进毒化亚太战略。东日本国际大学客座教授西园寺一晃指出，美国欲将日韩联系起来结成所谓“东北亚同盟”，加剧日韩同其他亚洲国家对立对抗，自己坐享渔翁之利。日韩不过是美国维持其在亚洲霸权地位的棋子。

亚太是发展的高地、合作的热土，不是地缘政治的角斗场。亚太人民对霸权主导的冲突对抗记忆犹新，亚太国家普遍不愿选边站队，地区主流声音是和睦相处、合作共赢。地区各国欢迎一起来“成事”的努力，不欢迎来“搞事”的企图。美国强推“印太战略”将毁坏地区行之有效的区域合作架构，破坏几十年来地区各国共同努力创造的和平发展势头，是无视地区国家谋求和平、发展、合作、共赢的呼声，逆潮流而动，开历史倒车，不得人心，也注定不会得逞。印度尼西亚根塔拉研究所战略传播与研究总监陈姝伶指出，不稳定是亚太地区最不希望发生的事情，美国拼凑形形色色军事集团的做法已经引起地区多国担忧。菲律宾“亚洲世纪”战略研究所副所长安娜·马林博格－乌伊说，东盟国家拒绝选边站队，“印太战略”在东南亚很难得到认同。

国与国之间交往，应当有助于增进理解与信任，有助于维护和平与稳定。奉劝美方放弃搅乱亚太的企图，也奉劝日韩不要充当美国霸权的棋子，不要站在地区绝大多数国家的对立面和历史的错误一边。

(责编：王禹蘅、贾文婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部