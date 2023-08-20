新华社北京8月19日电 题：美日韩戴维营会晤散发冷战寒意

新华社记者谢彬彬

盛夏高温尚未退去，从美国总统度假地戴维营散发出的冷战气息让世界顿觉寒意。当地时间18日，美国、日本和韩国领导人在此会晤，宣称要加强三国在军事等领域合作，并蓄意散布所谓“中国威胁”的谎言。在美国主导下，三国各怀心思，相互利用，打着“维护安全”的旗号构建封闭排他的地缘政治“小圈子”，意在加剧对立、损害地区战略安全，危及亚太和平、稳定与繁荣。

美国拉拢日韩，搞所谓安全合作，实际上是置两国安全于不顾，将两国推向危险境地。事实一再证明，美国的战略重心投向哪里，哪里就不得安宁。贩卖安全焦虑、煽动对立对抗、制造冲突动荡，看看美国通过这套模式在中东、欧洲造成的局面，再看看眼下美国在亚太的所作所为，就不难推断美国用心所在。“维护安全”之说，只是美国通过贩卖安全焦虑拿捏某些国家心理的手段。这种针对他国、损害他国战略安全的危险思维，不仅不会给日韩两国带来真正的“安全感”，反而会推高地区安全风险，制造地区紧张局势，最终受害的还是日韩。不论是朝鲜半岛紧张局势，还是荒谬的所谓“中国威胁论”，实际上都离不开美国的鼓噪和挑动，真正的地区安全威胁其实是美国。《韩民族日报》就发出警告，如果韩国卷入美国鼓动的“新冷战”，半岛周边安全风险将明显增加，韩国的安全态势将变得更不稳定。

美国之所以在亚太地区拉帮结伙，将地区国家与其所谓“印太战略”的战车深度绑定，意图只是维护美国霸权。近年来，美国在亚太地区兜售“印太经济框架”，强化“五眼联盟”，炮制拼凑“四边机制”、三边安全伙伴关系，操纵北约插手亚太，逼迫地区国家选边站队。美日、美韩早已建立了双边同盟关系，但美国仍执意打造与日韩的“小圈子”，吹捧日韩“核心盟友”地位，这些都表明美国在急迫推进毒化亚太战略。东日本国际大学客座教授西园寺一晃指出，美国欲将日韩联系起来结成所谓“东北亚同盟”，加剧日韩同其他亚洲国家对立对抗，自己坐享渔翁之利。日韩不过是美国维持其在亚洲霸权地位的棋子。

亚太是发展的高地、合作的热土，不是地缘政治的角斗场。亚太人民对霸权主导的冲突对抗记忆犹新，亚太国家普遍不愿选边站队，地区主流声音是和睦相处、合作共赢。地区各国欢迎一起来“成事”的努力，不欢迎来“搞事”的企图。美国强推“印太战略”将毁坏地区行之有效的区域合作架构，破坏几十年来地区各国共同努力创造的和平发展势头，是无视地区国家谋求和平、发展、合作、共赢的呼声，逆潮流而动，开历史倒车，不得人心，也注定不会得逞。印度尼西亚根塔拉研究所战略传播与研究总监陈姝伶指出，不稳定是亚太地区最不希望发生的事情，美国拼凑形形色色军事集团的做法已经引起地区多国担忧。菲律宾“亚洲世纪”战略研究所副所长安娜·马林博格－乌伊说，东盟国家拒绝选边站队，“印太战略”在东南亚很难得到认同。

国与国之间交往，应当有助于增进理解与信任，有助于维护和平与稳定。奉劝美方放弃搅乱亚太的企图，也奉劝日韩不要充当美国霸权的棋子，不要站在地区绝大多数国家的对立面和历史的错误一边。

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