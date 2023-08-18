新华社悉尼8月18日电 综述：中国医疗队在南太岛国书写友好合作新篇章

新华社记者郝亚琳 郭鑫惠

受地理位置限制，南太平洋岛国医疗卫生条件普遍不佳。2002年，应巴布亚新几内亚政府请求，中国向巴新派出首批医疗队。此后，从所罗门群岛到基里巴斯，从瓦努阿图到萨摩亚，一批又一批中国医疗队在多个南太岛国积极开展医疗合作，以精湛的医术、无私的爱心赢得当地民众广泛赞誉，谱写中国同南太岛国友好合作的新篇章。

在瓦努阿图塔纳岛，家住伊玛尔村的老人杰斯2022年12月底在中国援瓦医疗队医生帮助下，彻底摆脱长期留置体内的膀胱造瘘管的困扰，大大提升了生活质量。杰斯和家人特意找到当地主流媒体《瓦努阿图日报》，用中英双语刊登了医疗队在他们村庄的义诊故事，并诚挚邀请医疗队队员到家乡做客。

在萨摩亚，多子女家庭很多，儿童将异物弄进鼻腔或耳内的情况时有发生，耳鼻喉科疾病相对高发。今年5月抵达萨摩亚的中国第八批援萨医疗队耳鼻喉科医生崔娜到任后，月平均门诊接诊量约1300例次，当地患者都亲切地称她为“中国美女医生”。

在基里巴斯，首都塔拉瓦以外的岛屿健康中心里没有医生，只有医务助理、护士和护士助理，药物也非常短缺。中国援基里巴斯医疗队多次送医送药上岛，并开展义诊活动。基里巴斯主流媒体《新星报》称赞医疗队是“太平洋岛上的健康守护者”。

根据2022年5月中方发布的中国-太平洋岛国合作事实清单，中国已向南太岛国派遣医疗队600人次，服务当地患者26万人次，开展巡诊义诊上百场。

除了积极开展诊疗服务，中国医疗队还通过学术讲座、临床教学、培训交流等方式“授人以渔”，有力提升了岛国的医疗能力建设，为当地打造“不走的医疗队”。

据中国援巴新医疗队介绍，从2002年到今年7月，中国多批援巴新医疗队累计开展培训带教1.1万余次，举行讲座70余场，传授当地此前未开展过的新技术240余项。

首例腹腔镜手术、首例心电图平板运动试验、首次双镜联合尿道断裂修复术、首次输尿管镜下碎石取石术、首次临时起搏器植入……在中国医疗队帮助下，多个岛国的医护人员诊疗水平不断提高，实现了一次又一次突破。

当岛国遭遇地震、飓风等自然灾害，当新冠疫情来袭，中国医疗队坚守阵地，协助驻在国抗击灾情和疫情，以实际行动为推动构建人类卫生健康共同体作出贡献。

今年7月，瓦努阿图庆祝国家独立43周年之际，瓦总统武罗巴拉武向2022年9月抵达当地的中国首批援瓦医疗队9名队员颁发“国家勋章”，以表彰医疗队为提升当地医疗卫生服务水平和巩固瓦中两国医疗卫生合作作出的卓越贡献。

中国聊城大学太平洋岛国研究中心副主任赵少峰对记者表示，南太岛国受地理位置限制，岛国之间互联互通有限，医疗水平较为落后，重大疾病难以治疗。中国医疗队的到来，不仅带来了药品、医疗设备，还带来先进的医疗技术，在一定程度上缓解当地医疗紧张的局面，提升当地医疗水平，同时有力促进中国同岛国的友谊发展。

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