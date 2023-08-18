新华社加拉加斯8月17日电 通讯：中国援圭亚那医疗队为夯实两国友谊之桥贡献力量

新华社记者徐烨

圭亚那总统官邸日前迎来一群特殊客人，来自当地10所儿童福利院的儿童和第18期中国援圭亚那医疗队。在第一夫人阿尔雅·阿里的邀请下，医疗队队员为约140名儿童进行了全面仔细的免费健康体检。

体检活动持续4个小时，部分儿童被发现存在先天性心脏病以及脊柱侧弯等问题，医疗队为他们提供了有针对性的诊疗指导。

“医疗队自2022年9月30日抵达圭亚那至今，时常为弱势群体提供力所能及的免费诊疗服务，先后多次走进福利院开展弱势群体义诊以及慰问活动，不仅为当地孤儿健康提供了有力保障，也进一步夯实了中圭两国友谊之桥。”医疗队队长褚薛慧在活动结束后接受记者采访时说。

当天，圭亚那总统阿里在总统府亲切接见了中国援圭亚那医疗队，中国驻圭亚那大使郭海燕出席活动。

阿里再次肯定自1993年以来中国医疗队为圭亚那医疗卫生事业作出的贡献，并向无私奉献的历届中国医疗队队员表示感谢。

阿尔雅·阿里表示，2021年启动的“收养孤儿院”倡议，在经济资助以及医疗服务等方面，得到了中国驻圭亚那大使馆以及中国医疗队的大力支持，她对此深表感谢。

今年是中国援圭亚那医疗队派遣30周年。医疗队提供的数据显示，从1993年7月由江苏省承担向圭亚那派遣医疗队的任务开始，迄今已派出18批医疗队263人次。第18期医疗队在圭亚那已经开展医疗援外工作10个多月。其间，队员们牢记援外使命，发扬援外精神，开展高难度复杂手术100余例，传授70余项医疗新技术，大力普及宫腹腔镜技术，推动了肝胆胰中心、宫颈癌筛查中心、中医中心等临床中心的建立，极大提高了当地的医疗水平。

在“授人以鱼”的同时，医疗队始终不忘“授之以渔”，希望为当地留下一支“带不走的医疗队”。今年2月到8月，医疗队持续开展住院医师规范化培训高阶培训班，在培训人员数量和层次上较往届进行了升级，将培训落实到具体科室和高年资医师，得到当地医生的热烈欢迎。今年5月，医疗队还协助乔治敦医院建立了圭亚那首个外科技能培训中心，在队员们手把手教导下，当地医生的临床技能得到很大提高。

此外，本期医疗队分别于6月和7月组织开展了圭亚那全国性普外科、妇产科腹腔镜技能培训班，约50名圭亚那医护人员参加。多种方式的带教培训，有力推动了圭亚那当地医疗卫生技术水平的提升，造福圭亚那民众。

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