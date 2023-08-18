人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

通讯：中国援圭亚那医疗队为夯实两国友谊之桥贡献力量

2023年08月18日20:30 | 来源：新华网
小字号

新华社加拉加斯8月17日电 通讯：中国援圭亚那医疗队为夯实两国友谊之桥贡献力量

新华社记者徐烨

圭亚那总统官邸日前迎来一群特殊客人，来自当地10所儿童福利院的儿童和第18期中国援圭亚那医疗队。在第一夫人阿尔雅·阿里的邀请下，医疗队队员为约140名儿童进行了全面仔细的免费健康体检。

体检活动持续4个小时，部分儿童被发现存在先天性心脏病以及脊柱侧弯等问题，医疗队为他们提供了有针对性的诊疗指导。

“医疗队自2022年9月30日抵达圭亚那至今，时常为弱势群体提供力所能及的免费诊疗服务，先后多次走进福利院开展弱势群体义诊以及慰问活动，不仅为当地孤儿健康提供了有力保障，也进一步夯实了中圭两国友谊之桥。”医疗队队长褚薛慧在活动结束后接受记者采访时说。

当天，圭亚那总统阿里在总统府亲切接见了中国援圭亚那医疗队，中国驻圭亚那大使郭海燕出席活动。

阿里再次肯定自1993年以来中国医疗队为圭亚那医疗卫生事业作出的贡献，并向无私奉献的历届中国医疗队队员表示感谢。

阿尔雅·阿里表示，2021年启动的“收养孤儿院”倡议，在经济资助以及医疗服务等方面，得到了中国驻圭亚那大使馆以及中国医疗队的大力支持，她对此深表感谢。

今年是中国援圭亚那医疗队派遣30周年。医疗队提供的数据显示，从1993年7月由江苏省承担向圭亚那派遣医疗队的任务开始，迄今已派出18批医疗队263人次。第18期医疗队在圭亚那已经开展医疗援外工作10个多月。其间，队员们牢记援外使命，发扬援外精神，开展高难度复杂手术100余例，传授70余项医疗新技术，大力普及宫腹腔镜技术，推动了肝胆胰中心、宫颈癌筛查中心、中医中心等临床中心的建立，极大提高了当地的医疗水平。

在“授人以鱼”的同时，医疗队始终不忘“授之以渔”，希望为当地留下一支“带不走的医疗队”。今年2月到8月，医疗队持续开展住院医师规范化培训高阶培训班，在培训人员数量和层次上较往届进行了升级，将培训落实到具体科室和高年资医师，得到当地医生的热烈欢迎。今年5月，医疗队还协助乔治敦医院建立了圭亚那首个外科技能培训中心，在队员们手把手教导下，当地医生的临床技能得到很大提高。

此外，本期医疗队分别于6月和7月组织开展了圭亚那全国性普外科、妇产科腹腔镜技能培训班，约50名圭亚那医护人员参加。多种方式的带教培训，有力推动了圭亚那当地医疗卫生技术水平的提升，造福圭亚那民众。

(责编：苏缨翔、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部