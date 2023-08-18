新华社开普敦8月18日电 通讯：中企南非风电项目造福当地民生

新华社记者王雷

达斯温·巴松是南非立法首都开普敦东北750多公里的德阿小镇居民，每个工作日的清晨都会在家门口等待同事接他去20多公里外的地方上班，生活简单而幸福。他的人生故事，与中国风电企业有着千丝万缕的联系。

让27岁的巴松充满热情的，是他所在的龙源南非公司运营的德阿风电项目。巴松说，龙源南非公司改变了他的人生，“如果没有它，我就不会成为今天的我，我也不会在今天我所在的地方”。

德阿风电项目位于风力资源充沛的南非北开普省德阿镇附近，由中国国家能源集团龙源电力南非公司2017年建成投运，总投资约25亿元人民币，总装机容量24.45万千瓦。

除了每年向南非电网输送约7.6亿千瓦时清洁电力外，龙源南非还在当地积极履行社会责任，如每年投入450余万兰特（1元人民币约合2.62兰特）实施奖学金计划，迄今已资助112名成绩优异的贫困大学生。巴松就是其中之一。

巴松从小立志成为一名工程师。他中学学习成绩优异，但因家境贫寒而无法负担学习费用。就在他几乎要放弃学业之际，来自中企的资助让他得以继续学习并在2019年考上大学。

大学毕业后，巴松出色完成实习工作，于2022年4月入职龙源南非公司，正式成为运营维护团队一员。如今，巴松已成为当地年轻人的榜样。

“有很多人找过我，他们很想在龙源工作，”他对记者说，“我希望龙源发展得更强大，这样就能为我们社区带来更多帮助。”

在龙源电力来德阿之前，当地居民收入普遍不高。龙源德阿项目的建设投运，迄今为当地提供了700多个就业岗位，为改善当地民生和促进经济社会发展提供了新机遇。

在变电站担任副主管的雷加特·范滕德说，来到龙源德阿项目工作后，他的收入足以让妻子安心在家照顾孩子，令朋友们羡慕不已。他感到欣喜的是第二个孩子即将出生。他说：“如果要我给龙源德阿项目打分，那肯定是满分。”

从龙源德阿项目中受益的不只是项目员工。在医疗条件落后的德阿，人们经常能看到一辆十分显眼的大巴穿梭在街头巷尾，每到一处便会吸引人群。那是龙源南非公司在2020年斥资400万兰特购买的专业医疗大巴，车上配备了齐全的医疗设备和医务人员，每年为大约9000名当地居民提供免费的基本诊疗服务。

在医疗大巴上服务近4年的牙科医生泰博霍·姆波特勒说：“每到月底，当我们把车停在购物中心附近时，人们会蜂拥而至，那场面会令你感到吃惊。”

“医疗大巴给了我们很大帮助，我们都愿意去大巴上看病。”当地女中学生莎伦·奥利芬特说，她放学后经常去的一座漂亮足球场，同样由龙源南非公司出资翻修。

当地老人莱斯利·康迪莱对记者说：“体育设施翻修一新不但给孩子们带来欢乐，更让他们专注于体育运动，不去涉足违法犯罪活动。我们非常感激。”

德阿镇所属的恩坦杰尼市市政官员迪桑·莫拉德勒对龙源德阿项目给予高度评价，认为该项目成为中南合作的典范。他说：“中国人是最棒的，我们真心希望你们把更多好方法和好技术分享给其他国家。”（参与记者：董江辉、代贺）

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