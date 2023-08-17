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专访：对华“去风险”“脱钩”都不符合德国利益——访德国智库席勒研究所创始人兼主席拉鲁什

2023年08月17日20:07 | 来源：新华网
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新华社柏林8月17日电 专访：对华“去风险”“脱钩”都不符合德国利益——访德国智库席勒研究所创始人兼主席拉鲁什

新华社记者李超

德国智库席勒研究所创始人兼主席黑尔佳·策普·拉鲁什日前在接受新华社记者专访时表示，不管是对华“去风险”还是“脱钩”，都不符合德国自身利益，最终只会给德国经济造成危害。

拉鲁什表示，“去风险”这个词只是话术游戏，其核心指向依然是“脱钩”。“事实上，德国并不面临任何来自中国的风险。中国是最可靠的贸易和经济伙伴之一。”

她说，德中两国经济联系紧密、利益交织。从经济上来讲，对华“脱钩”“去风险”无异于“自杀”行为。“与中国脱钩将导致德国经济崩溃。”

拉鲁什说，德国国内部分声音反对同中国加强合作，其背后完全是受意识形态驱使。她举例说，中国在全球南方国家减贫事业中作出了巨大贡献，这引发部分势力的警惕，一些人试图用意识形态标签来分裂世界。

她强调，德国不应该陷入这些由地缘政治意图制造的话术操纵中。德国很多工业协会都已明确警告同中国“脱钩”将带来灾难。

谈及当前德国经济形势，拉鲁什说，当下德国面临能源价格高企、企业外流等问题，整体经济正经受去工业化危机。要走出当下经济困境，德国唯一的选择就是同中国加强合作。

她表示，同他国开展科技研发合作是提高经济生产力的有效途径，“而中国显而易见应该是德国在这方面的合作伙伴”。生物科学、数字技术、人工智能等都是两国可以深化合作的领域。

她还建议，德国应该同中国更紧密合作，共同促进全球南方国家发展和繁荣。

(责编：苏缨翔、张悦)

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