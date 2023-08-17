人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

立陶宛关闭两处与白俄罗斯边境口岸

2023年08月17日16:46 | 来源：新华网
小字号

新华社北京8月17日电 立陶宛政府16日宣布，缘于“地缘政治形势”，决定自18日起暂时关闭该国与白俄罗斯陆地边界的两处过境点。

立白两国边界共6处过境点，被关闭的苏姆斯卡斯和特维勒丘什位于农村地区。按照立方说法，这两处过境点关闭后，相关过境人员和车辆将被引导转至最大一处过境点梅迪宁凯。

立陶宛交通与通讯部副部长阿格妮·瓦伊丘凯维丘特说，暂时关闭两处过境点后，可将边检人力转至其他过境点增援。

7月10日，警察在立陶宛维尔纽斯的街道上执行任务。新华社记者郑焕松摄

立陶宛位于波罗的海东岸，东部与内陆国家白俄罗斯交界，两国曾为苏联加盟共和国。立陶宛2004年先后加入北大西洋公约组织和欧洲联盟，白俄罗斯则为独联体成员国，与俄罗斯保持紧密同盟关系。俄白联盟一直指责北约持续扩张造成地区局势紧张、对两国构成安全威胁。

俄罗斯去年2月对乌克兰发起特别军事行动以来，支持乌克兰的北约“东翼”成员国与白俄罗斯关系也渐趋紧张，纷纷针对白俄罗斯加强边境警戒措施，包括增派边防兵力。立陶宛南面的波兰今年关闭了几乎所有与白俄罗斯的边境口岸，只余一个过境点，上周又宣布向波白边境增派1万名军人支援现有边防力量。

这是6月24日在俄罗斯圣彼得堡拍摄的被封锁的瓦格纳总部大楼。新华社发（莫京娜摄）

立陶宛北面的拉脱维亚15日也宣布将向拉白边境增派边防人员，理由是近来发现多起非法越境行为。拉国家边防局执法人员的年度休假已取消，还向国家武装部队与国家警察申请支援。

立陶宛国家边防局称，白俄罗斯境内现有多达4500名俄罗斯私人军事承包商瓦格纳集团成员，部分人员驻扎地靠近立陶宛、波兰边界。

白俄罗斯方面说，瓦格纳成员正在为白俄罗斯特种部队提供培训，双方已举行军事演习。白方说波兰向两国边境处增兵等举动构成挑衅和威胁。（沈敏）

(责编：苏缨翔、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部