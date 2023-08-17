新华社北京8月17日电 立陶宛政府16日宣布，缘于“地缘政治形势”，决定自18日起暂时关闭该国与白俄罗斯陆地边界的两处过境点。

立白两国边界共6处过境点，被关闭的苏姆斯卡斯和特维勒丘什位于农村地区。按照立方说法，这两处过境点关闭后，相关过境人员和车辆将被引导转至最大一处过境点梅迪宁凯。

立陶宛交通与通讯部副部长阿格妮·瓦伊丘凯维丘特说，暂时关闭两处过境点后，可将边检人力转至其他过境点增援。

7月10日，警察在立陶宛维尔纽斯的街道上执行任务。新华社记者郑焕松摄

立陶宛位于波罗的海东岸，东部与内陆国家白俄罗斯交界，两国曾为苏联加盟共和国。立陶宛2004年先后加入北大西洋公约组织和欧洲联盟，白俄罗斯则为独联体成员国，与俄罗斯保持紧密同盟关系。俄白联盟一直指责北约持续扩张造成地区局势紧张、对两国构成安全威胁。

俄罗斯去年2月对乌克兰发起特别军事行动以来，支持乌克兰的北约“东翼”成员国与白俄罗斯关系也渐趋紧张，纷纷针对白俄罗斯加强边境警戒措施，包括增派边防兵力。立陶宛南面的波兰今年关闭了几乎所有与白俄罗斯的边境口岸，只余一个过境点，上周又宣布向波白边境增派1万名军人支援现有边防力量。

这是6月24日在俄罗斯圣彼得堡拍摄的被封锁的瓦格纳总部大楼。新华社发（莫京娜摄）

立陶宛北面的拉脱维亚15日也宣布将向拉白边境增派边防人员，理由是近来发现多起非法越境行为。拉国家边防局执法人员的年度休假已取消，还向国家武装部队与国家警察申请支援。

立陶宛国家边防局称，白俄罗斯境内现有多达4500名俄罗斯私人军事承包商瓦格纳集团成员，部分人员驻扎地靠近立陶宛、波兰边界。

白俄罗斯方面说，瓦格纳成员正在为白俄罗斯特种部队提供培训，双方已举行军事演习。白方说波兰向两国边境处增兵等举动构成挑衅和威胁。（沈敏）

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