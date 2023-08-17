新华社突尼斯8月17日电（记者潘晓菁）的黎波里消息：据利比亚当地媒体16日报道，14日发生在该国首都的黎波里的武装冲突目前已造成50人死亡。

据报道，死者包括安全人员和平民，其中部分死者的身份仍有待确认，冲突还造成146人受伤。

利比亚民族团结政府总理德贝巴16日表示，“利比亚再次爆发冲突是不可接受的，国家不会容忍任何不负责任的行为。”他强调，利比亚各安全机构应加强合作，协调一切社会力量，确保冲突不会再次爆发。

由于一名隶属于利比亚民族团结政府国防部武装力量的指挥官日前被总统委员会的武装力量扣押，两支武装力量14日晚在的黎波里的艾因扎拉区爆发冲突，造成大量人员伤亡。

利比亚内政部16日在社交媒体上说，在各方调停下，冲突双方已于15日停火。

自2011年卡扎菲政权被推翻后，利比亚陷入动荡。得到联合国承认的民族团结政府与支持它的武装力量控制西部部分地区，国民代表大会则与“国民军”结盟，与民族团结政府在利比亚境内形成割据对峙之势。在联合国斡旋下，利比亚冲突双方2020年10月在瑞士日内瓦签署停火协议，并于当年11月在突尼斯举行的政治对话期间就“通往选举的路线图”达成一致。此后由于种种因素，利比亚议会和总统选举被无限期推迟。

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