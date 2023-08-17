林子涵 罗婉沁

欧盟近期在数字欧元领域举措不断。日前，欧洲央行召开会议，研究用于银行间结算的分布式账本技术，探讨开展数字欧元试验。不久前，欧盟委员会还公布了数字欧元立法提案，计划通过立法，赋予数字欧元法定货币地位。不少外媒分析表示，这预示着数字欧元的脚步越来越近。

持续布局

据路透社报道，欧盟委员会近期公布的立法提案包含两项内容：一是维护现金欧元的作用与地位，确保欧元区公民和企业继续使用欧元纸币和硬币进行支付；二是设定立法框架，以便授权欧洲央行未来发行数字欧元。欧洲央行方面对此表示欢迎，并表示期待与其他欧盟组织继续合作开发数字欧元。

欧盟多年来持续布局数字欧元。2019年底，欧洲央行宣布成立数字货币工作组，开启数字欧元可行性研究。2020年10月，欧洲央行发布首份数字欧元报告，阐释数字欧元定义和技术方案。2020年10月，欧洲央行启动针对数字欧元的公共咨询，听取公众意见，评估数字欧元需求。2021年7月，欧洲央行理事会批准数字欧元研发试点项目。2022年7月至今年2月，欧洲央行实施了数字欧元原型测试，模拟数字欧元使用情况。

英国《独立报》报道称，欧洲央行预计还将在今年10月公布有关数字欧元的最新计划。

顺应趋势

中国现代国际关系研究院研究员刘明礼接受本报采访时表示，欧盟积极推动数字欧元，顺应了欧盟内部经济发展和民众生活的客观需要。

“新冠疫情以来，线上经营和消费场景增加，使得非现金支付成为全球趋势。欧盟推出数字支付手段，有望为经营活动及民众消费提供便利，应对数字化转型挑战。”刘明礼说。

欧盟推出数字欧元，也顺应了全球数字货币兴起的趋势。美国大西洋理事会研究报告显示，目前占全球有约130个国家正在考虑推出数字货币，其中，有一半国家处在数字货币研发、试点或实施阶段。对此，欧盟委员会副主席多姆布罗夫斯基日前表示，“欧盟不能落后”。

“当前，全球多国都在考虑发行法定数字货币。加密货币的崛起也给法定货币带来了竞争压力。欧盟加快推进数字欧元，意在抢占全球电子支付领域的领先地位，掌握数字货币领域的主动权。”刘明礼说，“欧盟委员会近期公布的数字欧元立法提案，旨在为数字欧元‘铺路’，为数字欧元赋予法定货币地位，方便数字欧元未来进入流通领域。”

前景可期

据英国《金融时报》报道，欧洲央行方面表示，要使数字欧元真正走进现实，还需做好数据隐私保护等方面的工作。为此，欧洲央行已经进行了相关机制设计和测试。

“隐私保护和数据安全是数字欧元能否赢得欧洲民众信任的关键。民调显示，不少欧洲民众对数字欧元最关心的话题就是个人支付信息和财务情况会否泄露。如果这一问题能够妥善解决，预计未来数字欧元将得到更好应用和普及。”刘明礼说。

德新社报道称，预计数字欧元开发与测试阶段还将持续3年左右，数字欧元最早将在2026年前后推出。

国际信用评级机构穆迪表示，一旦数字欧元落地，或将改变欧盟支付方式、金融系统和社会运作方式，并有望减少欧盟对美国万事达卡、Visa及苹果支付、谷歌支付等非欧盟支付公司的依赖，符合欧盟长期以来的战略自主诉求。

“国际货币格局当前仍以美元为主。欧元作为第二大国际货币，若能在数字货币方面取得进展，并建立相应有影响力的国际结算机制，将有望巩固欧元国际地位，加速去美元化探索，促进国际货币体系多元化发展。”刘明礼说。

(责编：曹欣悦、刘叶婷)