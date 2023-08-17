人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

今年以来累计开行超1万列，发送货物108.3万标箱，同比增长27%

稳定畅通，中欧班列为经贸添活力

本报记者 李心萍
2023年08月17日10:17 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　从驼铃商队到“钢铁驼队”，呼啸穿梭的中欧班列续写着古老亚欧大陆的生机勃勃。今年以来，中欧班列累计开行超1万列，发送货物108.3万标箱，同比增长27%，量质齐升。

　　中欧班列充分发挥大通道作用，服务品质持续提升，辐射带动效应日益凸显。渝新欧公司市场部门负责人介绍，上半年，搭乘中欧班列（渝新欧）实现出口的整车超3.8万辆，同比增长98.9倍。

　　为更好服务整车企业出口需求，渝新欧公司持续推动上线商品车铁路运输专用车（JSQ车）国际联运常态化运输，汽车可直接开进火车“肚子里”。相比传统的集装箱车型，一列JSQ车可搭载261辆汽车整车，每列运能提升58%以上、成本降低20%。

　　中国国家铁路集团有限公司（以下简称“国铁集团”）发布数据显示，2023年上半年，中国新能源汽车销量达374.7万辆；铁路部门运输超过47.5万辆，为新能源汽车产业快速发展增添了“铁动力”。

　　高空俯瞰江西赣州国际陆港，成批的木材连成一片，整齐划一等待装车开运。赣州国际陆港正式开行中欧班列后，当地突破群山阻隔，加快了融入全球的步伐。其中，南康家具产业集群迅猛发展，产值从建港前的百亿元增长到2022年的2500亿元。

　　截至6月底，已有110余个国内出发城市通过中欧班列通达欧洲25个国家216个城市，为经贸往来注入源源不断的活力。

　　作为中欧班列中线通道上的唯一口岸，今年，内蒙古二连浩特铁路口岸迎来了硬件大升级：宽准轨接发列车线路增加至30条。

　　为充分发挥中欧班列优势，各地区不断完善基础设施建设，为中欧班列“强身健体”。国铁集团数据显示，截至目前，中国境内已铺画时速120公里的中欧班列运行线86条，有6个口岸，形成东、中、西三大通道。

　　中欧班列，驰而不息。面对庞大的网络、复杂的体系，要让中欧班列顺畅高效运行，离不开“智慧大脑”的调度。

　　2021年，在国家发展改革委大力支持下，国铁集团开工建设中欧班列信息集成平台项目。如今，平台拥有一门户、四中心。“其中，运营服务中心为境内外客户提供‘一站式’电子商务综合服务。平台上线后，用户足不出户即可完成发运手续。”中铁集装箱公司有关负责人说。

　　“智慧大脑”成功架构，“神经末梢”也要升级。据介绍，2020年6月起，国家铁路口岸全面推广实施“数字口岸”系统。“目前，‘数字口岸’系统运行良好，代理企业可提前查看运输和到达信息，便捷完成海关申报、铁路流向变更等联运手续。”国铁乌鲁木齐局集团有限公司有关负责人说

　　展望全年，中欧班列的升级仍在延续。

　　“陆丝”牵“海丝”，海铁联运触达更多地区。厦门正积极推广中欧班列海铁联运拼箱业务。“未来，日本、韩国、越南等国的散货可通过海运，汇聚至厦门港后再拼箱经中欧班列转运至欧洲。”国铁南昌局集团公司漳州车务段有关负责人说，这比传统海运拼箱模式节约近两周时间。

　　“大湾区—中吉乌”，多式联运开辟新通道。7月4日，广州国际港发出“中吉乌”班列，班列运抵新疆喀什站后，将从伊尔克什坦口岸出境，最终到达乌兹别克斯坦塔什干。国铁广州局集团公司货运部多式联运室主任盘栋源说：“大湾区—中吉乌”多式联运国际班列的开行，打通了中欧班列国际运输第四条通道，显著加快了货物流转速度。

　　国铁集团有关负责人表示，接下来将积极探索中欧班列跨越黑海、里海线路开发，推进境外通道多样性建设，努力打造“多向延伸、海陆互联”的运输服务网络。

(责编：曹欣悦、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部