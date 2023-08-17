本报记者 李心萍

从驼铃商队到“钢铁驼队”，呼啸穿梭的中欧班列续写着古老亚欧大陆的生机勃勃。今年以来，中欧班列累计开行超1万列，发送货物108.3万标箱，同比增长27%，量质齐升。

中欧班列充分发挥大通道作用，服务品质持续提升，辐射带动效应日益凸显。渝新欧公司市场部门负责人介绍，上半年，搭乘中欧班列（渝新欧）实现出口的整车超3.8万辆，同比增长98.9倍。

为更好服务整车企业出口需求，渝新欧公司持续推动上线商品车铁路运输专用车（JSQ车）国际联运常态化运输，汽车可直接开进火车“肚子里”。相比传统的集装箱车型，一列JSQ车可搭载261辆汽车整车，每列运能提升58%以上、成本降低20%。

中国国家铁路集团有限公司（以下简称“国铁集团”）发布数据显示，2023年上半年，中国新能源汽车销量达374.7万辆；铁路部门运输超过47.5万辆，为新能源汽车产业快速发展增添了“铁动力”。

高空俯瞰江西赣州国际陆港，成批的木材连成一片，整齐划一等待装车开运。赣州国际陆港正式开行中欧班列后，当地突破群山阻隔，加快了融入全球的步伐。其中，南康家具产业集群迅猛发展，产值从建港前的百亿元增长到2022年的2500亿元。

截至6月底，已有110余个国内出发城市通过中欧班列通达欧洲25个国家216个城市，为经贸往来注入源源不断的活力。

作为中欧班列中线通道上的唯一口岸，今年，内蒙古二连浩特铁路口岸迎来了硬件大升级：宽准轨接发列车线路增加至30条。

为充分发挥中欧班列优势，各地区不断完善基础设施建设，为中欧班列“强身健体”。国铁集团数据显示，截至目前，中国境内已铺画时速120公里的中欧班列运行线86条，有6个口岸，形成东、中、西三大通道。

中欧班列，驰而不息。面对庞大的网络、复杂的体系，要让中欧班列顺畅高效运行，离不开“智慧大脑”的调度。

2021年，在国家发展改革委大力支持下，国铁集团开工建设中欧班列信息集成平台项目。如今，平台拥有一门户、四中心。“其中，运营服务中心为境内外客户提供‘一站式’电子商务综合服务。平台上线后，用户足不出户即可完成发运手续。”中铁集装箱公司有关负责人说。

“智慧大脑”成功架构，“神经末梢”也要升级。据介绍，2020年6月起，国家铁路口岸全面推广实施“数字口岸”系统。“目前，‘数字口岸’系统运行良好，代理企业可提前查看运输和到达信息，便捷完成海关申报、铁路流向变更等联运手续。”国铁乌鲁木齐局集团有限公司有关负责人说

展望全年，中欧班列的升级仍在延续。

“陆丝”牵“海丝”，海铁联运触达更多地区。厦门正积极推广中欧班列海铁联运拼箱业务。“未来，日本、韩国、越南等国的散货可通过海运，汇聚至厦门港后再拼箱经中欧班列转运至欧洲。”国铁南昌局集团公司漳州车务段有关负责人说，这比传统海运拼箱模式节约近两周时间。

“大湾区—中吉乌”，多式联运开辟新通道。7月4日，广州国际港发出“中吉乌”班列，班列运抵新疆喀什站后，将从伊尔克什坦口岸出境，最终到达乌兹别克斯坦塔什干。国铁广州局集团公司货运部多式联运室主任盘栋源说：“大湾区—中吉乌”多式联运国际班列的开行，打通了中欧班列国际运输第四条通道，显著加快了货物流转速度。

国铁集团有关负责人表示，接下来将积极探索中欧班列跨越黑海、里海线路开发，推进境外通道多样性建设，努力打造“多向延伸、海陆互联”的运输服务网络。

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