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巴西多举措促进农业增产

本报记者 宋亦然
2023年08月17日09:26 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　巴西农业部近日发布的报告显示，今年1月至5月，巴西农业出口总额为673亿美元，较去年同期增长5.8%。巴西农业综合企业5月份出口额增长显著，达到167.8亿美元，同比增长11.2%，首次实现单月出口额超过160亿美元。

　　巴西是全球主要农产品出口国，大豆、牛肉、糖和咖啡等是重要出口农产品。2022年，巴西农业总产值达到1.189万亿巴西雷亚尔（1美元约合5巴西雷亚尔），为近34年来第二高产值。巴西农业部预计，2023年农业总产值有望增长6.3%，达到1.263万亿巴西雷亚尔。

　　为促进农业增产，巴西政府不久前启动了2023—2024年度农业支持计划。这是该国规模最大的农业支持计划之一。该计划鼓励发展低碳和可持续农业，将为生态农业和有机生产提供更低息的农业贷款，对从事可持续农业的生产者进行奖励等。巴西还计划在亚马孙地区实施一项大型农林业计划，推动重新造林。“我们有能力在不砍伐树木、不破坏雨林的情况下让农业产量翻番，以可持续的方式生产更多、更优质的农产品。”巴西农业部部长卡洛斯·法瓦罗说。

　　小规模农户是巴西政府近年来的重点扶持对象。根据近期发布的2023—2024年度家庭农业作物计划，巴西政府将划拨716亿巴西雷亚尔专门用于加强家庭农业计划下的农村信贷，较去年增长34%。政府表示将恢复粮食生产最低价格政策，并在丰收情况下收购剩余粮食。巴西众议院此前还投票通过了修订版的粮食收购计划，允许政府在符合条件的情况下直接收购家庭农场产品，并将每个家庭农场的采购额由原来的1.2万巴西雷亚尔提升至1.5万巴西雷亚尔。政府还决定采取措施鼓励家庭农场购置特定的农业机械和农具，以提高机械化程度和生产效率。

　　巴西是中国主要的农产品贸易伙伴，两国农业合作持续深化。根据巴西政府不久前发布的数据，今年上半年，巴西对华出口农产品价值达306.85亿美元，同比增长8.6%。2022年9月，两国签署《中国—巴西农业机械化与农业能源领域合作谅解备忘录》。巴西国际贸易和农贸专家亚历山德罗·罗德里格斯表示，巴中携手提升物流效率、加强基础设施建设，将助推两国农业贸易增长，实现互利共赢。“巴中两国农业合作潜力巨大，互利共赢一直是两国共同追求的发展目标。”卡洛斯·法瓦罗表示。

(责编：曹欣悦、杨牧)

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