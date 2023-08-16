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王毅出席中国－南亚博览会开幕式并致辞

2023年08月16日22:35 | 来源：新华网
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　　新华社昆明8月16日电（记者赵珮然）8月16日，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅在昆明出席第七届中国－南亚博览会开幕式并致辞。斯里兰卡总理古纳瓦德纳、老挝国家副主席巴妮、尼泊尔副总统亚达夫、越南副总理陈流光等出席并致辞。

　　王毅表示，今年是南博会举行十周年，也是习近平主席提出“一带一路”倡议和亲诚惠容周边外交理念十周年。十年来，我们巩固团结合作，共同维护地区安全和发展环境。我们持续共建“一带一路”，互联互通、基础设施、贸易投资取得可喜进展。我们深入开展友好交流，坚持开放包容理念，构建多层次民间交流平台，为千年文明互动赋予新的生机，为两大区域合作奠定坚实民意基础，谱写了中国南亚友好的时代新篇。

　　王毅强调，中方欢迎南亚国家继续搭乘中国发展快车，分享中国发展红利。愿同南亚各国一道，加强团结协作，不断培育发展新动能，构建发展共同体，为地区的长治久安、稳定繁荣贡献力量。王毅就深化双方四方面合作提出建议：一是深化战略互信；二是深化互联互通；三是深化经贸合作；四是深化人文交流。

　　各方表示，南亚国家积极推进同中国高质量共建“一带一路”，取得丰硕成果。本次博览会主题顺应时代潮流，符合各国发展需要，感谢中方打造高效合作平台，助力南亚国家搭乘中国发展快车，期待同中方加强团结协作，为区域开放包容、和平稳定和共同发展作出贡献。

(责编：胡永秋、袁勃)

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