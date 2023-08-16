新华社纽约8月15日电 专访：希望继续为推动中美人文交流作出贡献——访中国钢琴家刘诗昆

新华社记者杨士龙 施春 谢锷

腰板挺直，神采奕奕，思维敏捷，记忆力惊人——新华社记者日前在美国纽约见到现年84岁的中国钢琴家刘诗昆，这是他留给我们的第一印象。

刘诗昆刚获颁第40届“亚洲最杰出艺人终身成就奖”。该奖是“亚洲最杰出艺人奖”最高奖项。“亚洲最杰出艺人奖”由美华艺术协会与纽约文化局、林肯中心于1981年创立，旨在表彰在艺术领域取得卓越成就的亚洲艺术家。

“能以这样的高龄获奖，让我受到莫大鼓舞。虽然到了这个年龄，我希望能继续发挥余热，为中国的艺术事业作贡献，为中美两国人民友好往来和文化交流做一些力所能及的事。”刘诗昆说。他笑言，自己想继续工作，但只想“夕阳无限好”，不想“近黄昏”。

刘诗昆是中美文化交流的见证者和参与者之一。谈起自己亲历的中美友好交流历史细节，这位耄耋老人如数家珍。

1973年，美国费城交响乐团实现历史性访华，刘诗昆在北京民族文化宫为乐团单独演奏李斯特《匈牙利狂想曲》第六号，乐团全体起立长时间鼓掌致敬。1978年，刘诗昆作为中国艺术家代表团副团长及首席演员赴美巡演，成为最早访美的中国艺术家之一，受到时任总统卡特接见。

“他（卡特总统）特别走到我面前说，‘我们都知道你，你和范·克莱本一起在莫斯科得了奖。欢迎你到美国来，也希望你今后多来美国，看看美国，增进我们两国之间的交流’。”刘诗昆回忆道。1958年第一届柴可夫斯基国际音乐比赛中，美国钢琴家范·克莱本与刘诗昆分获钢琴一二名，两人由此结下深厚友谊。刘诗昆还曾担任范·克莱本国际钢琴比赛评委。

1979年，刘诗昆与美国波士顿交响乐团在北京合作演奏李斯特《第一钢琴协奏曲》，并与该团同机返美连演两场。他们录制的唱片成为当时世界销量最多的“金唱片”之一。

刘诗昆说，虽然他和他的美国老朋友们年岁渐长，但依然保有致力于中美友好的赤诚之心。

在“亚洲最杰出艺人终身成就奖”答谢环节，刘诗昆先后为现场嘉宾即兴演奏中国人耳熟能详的《祖国颂》和在美国脍炙人口的《美丽的阿美利加》。后者是当年美国总统尼克松访华时，中方欢迎他时演奏的美国乐曲。

“我思考了很久，选择了这两首乐曲，（希望以此）展现中美两国人民的友好情谊。”刘诗昆说，“希望为增进中国人民和其他国家人民友好交流作出力所能及的贡献。”

刘诗昆认为，在当前错综复杂的国际环境下，各国更需加强人文交流，增进相互理解。他希望以音乐传递爱与力量，带来美好与温暖，从而促进国与国、人与人之间的相互理解，深化友谊。

(责编：苏缨翔、张悦)