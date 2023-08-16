新华社昆明8月16日电（记者赵珮然）为期5天的第七届中国—南亚博览会16日在云南昆明开幕。来自85个国家、地区和国际组织的代表嘉宾，以及线上线下超3万家展商将围绕“团结协作，共谋发展”的主题参会、参展。

本届南博会实现了南亚、东南亚国家和RCEP成员国全覆盖，设尼泊尔主题国馆和缅甸主宾国馆2个形象展区，共设南亚馆、东南亚馆、区域合作馆、资源经济馆、园区经济馆、口岸经济馆、生物医药和大健康馆、文化旅游馆等15个展馆，其中专业展馆9个，展览面积共15万平方米。

南博会已成为我国与南亚、东南亚国家开展多边外交、经贸合作、人文交流的重要平台。商务部提供的数据显示，从首届南博会举办时的2013年，中国和南亚国家贸易总额不足千亿美元，到2022年这一数字已达到1974亿美元，年均增长率达8.3%。

本届南博会期间，还将同期举办中国—南亚合作论坛、中国—南亚商务论坛、中国—南亚技术转移与创新合作大会、中国—南亚东南亚智库论坛等多项活动。

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