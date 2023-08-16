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随笔：“岸田首相是想发动战争吗？”——无人回复的日本小学生来信

2023年08月16日17:13 | 来源：新华网
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新华社东京8月16日电 随笔：“岸田首相是想发动战争吗？”——无人回复的日本小学生来信

新华社记者姜俏梅

“为什么要提高防卫费用？”“为什么自卫队除了保卫国家之外还要进攻？”“您是想发动战争吗？”

8月15日，是日本宣布无条件投降纪念日。日本《每日新闻》当天全文刊登了一封6个多月前日本小学生写给首相岸田文雄的信。信中提出了上述问题，众多日本国民也有同样的疑惑和不解。

今年2月1日，东京都世田谷区和光小学6年级2班32名小学生以第一人称方式写下这封信并寄出，收信地址“首相官邸”，收信人“岸田文雄”。

学生们在信一开头就表明了写信缘由：“通过社会课和综合学习，我学到了有关冲绳和战争的知识。原以为战争是很久以前的事了，现在我发现还有人在痛苦，而且这是一个持续至今的问题。我认为战争很可怕，绝对不能打仗，但我从新闻上了解到，（政府）要增加防卫费。于是想向岸田首相请教，也想把我们的想法告诉您。”

信的正文则布满了一个又一个问号：“为什么增加军费？”“为什么要建基地？”“为什么以前自卫队都是防守的，现在却变成了可以进攻的？”……

和光小学1987年开始进行和平教育活动。6年级学生用一年时间学习冲绳历史、文化和社会问题等，并利用游学机会到冲绳当地了解相关情况。

“在冲绳游学时，我了解到战争的残酷性，也明白了绝不可以发动战争。”

第二次世界大战中，美日军队争夺冲绳的战役于1945年3月爆发，历时90天，双方伤亡惨重，并造成冲绳约四分之一居民丧生。日本媒体曾援引幸存者披露的内幕说，当时日军曾鼓励当地居民自杀，并为居民提供自杀用的手雷。

学生们在信中写出了自己的想法：“请您强化和平意识，为民着想，引导政府向好的方向发展。”“请尊重国家主权，这样下去日本主权将化为乌有。”“您愿意不惜牺牲生命去打仗吗？请不要把国民牵连进来。”“拥有和平宪法的国家拿起武器，这很奇怪，我认为应把购置武器和扩充军力的钱用在和平事业上。”

令人遗憾的是，渴求答案的学生们并未收到岸田的回复。

据《每日新闻》报道，岸田在2月24日回答媒体提问时倒是提到了这封信，他声称：“很难一一回复，关于安保政策，我们会努力获得国民理解。”

3月6日，班主任将岸田的上述表态转告给学生们。学生们认为，他们在信中提到的问题并未得到回复，于是马上又给岸田寄去第二封信，希望他能清楚作答。然而，第二封信发出后依然石沉大海。

《每日新闻》日前专门采访了这些写信的学生，他们心中困惑仍挥之不去。其中有学生表示：“明明有很多反对声音，为何执意提高防卫费？这真是为国民着想吗？很想直接听听岸田首相的想法。”

岸田政府自去年年底以来先后打破多项禁忌，实际架空了和平宪法，实现了军事松绑。日方的新军国主义动向不仅让日本民众陷入恐慌与不安，更加剧了亚洲邻国和国际社会对日本未来发展方向的警惕和担忧。

(责编：苏缨翔、张悦)

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