新华社吉隆坡8月16日电 专访：中国展会助益世界经济复苏增长——访马来西亚中华总商会总秘书陈镇明

新华社记者汪艺

马来西亚中华总商会（以下简称“中总”）总秘书陈镇明日前接受新华社记者专访时表示，中国举办各类大型国际展会有利于促进世界经济复苏增长，期待第7届中国-南亚博览会推动中国与南亚国家经贸关系迈上新台阶。

第7届南博会定于8月16日至20日在云南昆明举办，这是自新冠疫情发生以来南博会首次全面恢复线下举行。

陈镇明将参加本届南博会专业论坛之一的第5届中国-东南亚商务论坛。他表示，随着南亚国家商品展规模不断扩大，南博会不仅在促进中国与南亚各国经贸交往中起到重要作用，也成为中国与东南亚、西亚及其他地区国家加强交流合作的平台。

陈镇明说，目前各国都在提倡创新科技、数字经济、新能源及绿色项目，企业在南博会平台上就各自所需进行交流与分享，同时也可以寻找合适的伙伴，开拓更多发展商机和挖掘潜能。比如，粮食安全是马来西亚非常关注的议题，云南在农业现代化及农业品牌上很出色，值得各国企业去取经。

谈及对中国经济的看法，陈镇明说，中国内需增长潜力巨大，即便在全球经济放缓背景下，他对中国经济发展前景也感到乐观。“在高科技方面，中国已是佼佼者，尤其是在人工智能及工业自动化方面。我们非常希望看到马中两国在这方面开展更多合作，以促进企业转型，提升创新能力和竞争力。”

陈镇明认为，在世界经济面临放缓挑战背景下，要寻找新商机突破困境。他表示，中国举办的各类大型国际展会为此提供了最佳平台，特别是为中外企业搭建了互动开放的国际合作平台，有利于开拓市场和机遇，实现互惠共享，推动世界经济复苏增长。

陈镇明表示，中总将于9月和11月分别组团参加第20届中国-东盟博览会和第六届中国国际进口博览会。“参加东博会期间，我们会考察中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区，鼓励商家到钦州投资发展。至于进博会，今年中总将带领22家马来西亚企业参展，我们将在食品及农产品展区打造‘中总馆’。”

“中国已经连续14年成为马来西亚最大的贸易伙伴，明年是马中建交50周年，希望两国双边贸易投资能够更上一层楼。”陈镇明说。

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