人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

共话中国经济新机遇丨专访：中国展会助益世界经济复苏增长——访马来西亚中华总商会总秘书陈镇明

2023年08月16日16:19 | 来源：新华网
小字号

新华社吉隆坡8月16日电 专访：中国展会助益世界经济复苏增长——访马来西亚中华总商会总秘书陈镇明

新华社记者汪艺

马来西亚中华总商会（以下简称“中总”）总秘书陈镇明日前接受新华社记者专访时表示，中国举办各类大型国际展会有利于促进世界经济复苏增长，期待第7届中国-南亚博览会推动中国与南亚国家经贸关系迈上新台阶。

第7届南博会定于8月16日至20日在云南昆明举办，这是自新冠疫情发生以来南博会首次全面恢复线下举行。

陈镇明将参加本届南博会专业论坛之一的第5届中国-东南亚商务论坛。他表示，随着南亚国家商品展规模不断扩大，南博会不仅在促进中国与南亚各国经贸交往中起到重要作用，也成为中国与东南亚、西亚及其他地区国家加强交流合作的平台。

陈镇明说，目前各国都在提倡创新科技、数字经济、新能源及绿色项目，企业在南博会平台上就各自所需进行交流与分享，同时也可以寻找合适的伙伴，开拓更多发展商机和挖掘潜能。比如，粮食安全是马来西亚非常关注的议题，云南在农业现代化及农业品牌上很出色，值得各国企业去取经。

谈及对中国经济的看法，陈镇明说，中国内需增长潜力巨大，即便在全球经济放缓背景下，他对中国经济发展前景也感到乐观。“在高科技方面，中国已是佼佼者，尤其是在人工智能及工业自动化方面。我们非常希望看到马中两国在这方面开展更多合作，以促进企业转型，提升创新能力和竞争力。”

陈镇明认为，在世界经济面临放缓挑战背景下，要寻找新商机突破困境。他表示，中国举办的各类大型国际展会为此提供了最佳平台，特别是为中外企业搭建了互动开放的国际合作平台，有利于开拓市场和机遇，实现互惠共享，推动世界经济复苏增长。

陈镇明表示，中总将于9月和11月分别组团参加第20届中国-东盟博览会和第六届中国国际进口博览会。“参加东博会期间，我们会考察中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区，鼓励商家到钦州投资发展。至于进博会，今年中总将带领22家马来西亚企业参展，我们将在食品及农产品展区打造‘中总馆’。”

“中国已经连续14年成为马来西亚最大的贸易伙伴，明年是马中建交50周年，希望两国双边贸易投资能够更上一层楼。”陈镇明说。

(责编：苏缨翔、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部