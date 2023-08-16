新华社突尼斯8月16日电（记者潘晓菁）的黎波里消息：利比亚卫生部15日发布消息说，首都的黎波里的武装冲突已造成27人死亡、106人受伤。

据当地媒体报道，一名隶属于利比亚民族团结政府国防部武装力量的指挥官日前被总统委员会的武装力量扣押，两支武装力量随后于14日晚在的黎波里的艾因扎拉区爆发冲突，造成大量人员伤亡。

利比亚卫生部说，已有200余个家庭从冲突地区撤离，卫生部已设立3个医疗点对伤员进行救治。

利比亚内政部16日在社交媒体上说，在各方调停下，冲突双方已于15日停火。

联合国利比亚支助特派团15日发表声明，呼吁结束在的黎波里的武装冲突，要求各方维护近年来利比亚取得的安全成果，通过对话解决分歧。

自2011年卡扎菲政权被推翻后，利比亚陷入动荡。得到联合国承认的民族团结政府与支持它的武装力量控制西部部分地区，国民代表大会则与“国民军”结盟，与民族团结政府在利比亚境内形成割据对峙之势。在联合国斡旋下，利比亚冲突双方2020年10月在瑞士日内瓦签署停火协议，并于11月在突尼斯举行的政治对话期间就“通往选举的路线图”达成一致。此后由于种种因素，利比亚议会和总统选举被无限期推迟。

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