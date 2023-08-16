【环球时报驻新加坡特约记者 辛斌】“黄循财谈中美经济竞争。”据新加坡《联合早报》14日报道，该国第一副总理兼财政部长黄循财当天在纪念建国总理李光耀100岁诞辰的“重新创造命运”会议上表示，新加坡希望中美之间的竞争能有防护栏管控，但人们也必须为不可预测乃至危险的后果做好准备。

报道称，黄循财认为，中国和美国都不想全面公开对抗或开战，但激烈或极端的竞争是中美关系接下来的决定性特征。他说，全球多边贸易体系面对冲击、全球化不再依据经济逻辑运行、中美关系性质的重大改变将是新加坡接下来需要担心的三大变化。

谈及中国经济如今面临的一些困难，黄循财在对话环节表示，他相信中国政府已经意识到必须通过某种方法刺激需求。至于拜登政府的芯片出口限制措施是否会拖慢中国的发展，黄循财认为，封禁任何芯片都不会让中国的现代化努力进入停顿，尽管中方可能需要在性能、功耗和可靠性方面作出权衡，但总能设计出解决方案。“美国必须学会与中国共存。”他说，希望两国能找到解决分歧、和平共处的方式。

面对中美竞争加剧，东盟国家的态度和立场一直受外界关注。泰国《曼谷邮报》15日说，东盟成员国应该谨慎制定自己的外交政策。欧洲《现代外交》杂志说，东盟国家想要选择自己的道路，而不是在美国和中国之间选边站。新加坡外长维文此前表示，东盟国家不希望分裂或者自己成为附庸，更不希望成为代理人战争的舞台。文章认为，美国低估了东盟国家与中国建立的合作关系的强度和韧性。

(责编：白宇、卫嘉)