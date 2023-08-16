新华社昆明8月16日电（记者庄北宁）“希望中老铁路能够像桥梁一样，联通中国和老挝的交流，联通中国和世界的交流，希望南博会越来越精彩。”准备前往昆明参加第7届中国—南亚博览会暨第27届中国昆明进出口商品交易会的孟加拉国籍旅客穆罕默德·法兹勒·拉比日前从老挝入境中国后说。

8月16日至20日，第7届中国—南亚博览会暨第27届中国昆明进出口商品交易会将在昆明举办。中老铁路国际旅客列车今年4月13日正式开通，可从老挝首都万象直达云南省会昆明，一些准备参加南博会的国际旅客开始选择这种交通方式前往昆明。

这是位于中老边境的中老铁路磨憨站（8月11日摄）。新华社发

截至8月15日，位于中老边境的磨憨出入境边防检查站共计查验中老国际旅客列车246列次，验放来自53个国家和地区的出入境旅客共计52888人次。

针对使用不同语言的旅客，磨憨边检站推出智能语言翻译机。尽管屏幕只有8寸大，但这台小机器可以使用70多种语言实时翻译，还支持数种中国少数民族语言、地方方言与汉语普通话互译，极大便利了边检工作人员与国内外旅客之间的沟通。

乘坐中老铁路入境的旅客使用智能翻译机与移民警察交流（8月11日摄）。新华社发

“我们实时掌握列车动态，优化通关流程，增设台外引导岗位，为参会人员提供高效优质的咨询服务。”磨憨边检站铁路口岸执勤专班民警罗辉说，“同时，我们充分运用智能语言翻译机，提升出入境旅客通关体验，以高质量服务助力第7届南博会顺利举办。”

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