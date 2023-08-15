新华社瓦努阿图维拉港8月15日电（黎云、刘博）当地时间15日上午10时，执行“和谐使命-2023”任务的中国海军“和平方舟”号医院船圆满结束在瓦努阿图共和国为期7天的访问和医疗服务，解缆前往本次任务第四站所罗门群岛霍尼亚拉港。

瓦努阿图总理卡尔萨考和当地民众、中方机构和华侨华人代表以及中国驻瓦努阿图使馆工作人员等冒雨在码头为“和平方舟”号医院船送行。医院船的到访受到瓦努阿图政府高度重视，卡尔萨考总理出席码头迎送仪式和甲板招待会，充分肯定“和平方舟”号医院船的第三次到访，并表示：“中国海军给瓦努阿图人民带来了健康、和平和友爱，此访将进一步加强瓦中关系。”

访问瓦努阿图期间，“和平方舟”号医院船全程为当地民众、中方机构人员、华侨华人等提供免费医疗服务，除在主平台全天候接诊外，还派出多支医疗分队赴维拉中心医院、健康中心、社区、乡村等进行联合坐诊、学术交流和健康宣教。在为期7天的医疗服务中，“和平方舟”号医院船共诊疗当地患者6573人次，辅助检查5597人次，实施甲状腺巨大肿瘤切除、胃镜下息肉摘除、白内障吸除等手术30例，联合中国援瓦医疗队、维拉中心医院为当地民众实施三方诊疗121人次，特别是成功完成了瓦努阿图历史上首例腹腔镜下胆囊切除手术，得到瓦努阿图民众和当地媒体的高度评价。

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