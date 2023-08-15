新华社温得和克8月14日电（记者陈诚 余音潼）为庆祝即将到来的第六个中国医师节，第15批中国援纳米比亚医疗队14日联合纳米比亚大学孔子学院首次将中医课堂带入大学校园。

在课堂中，医护人员首先对中医理论基础和文化根源进行概述，并现场带领学生们练习八段锦。针刺、艾灸、正骨、拔罐、温针灸等多种中医特色疗法的体验环节将活动推向高潮，学生们对中医非药物疗法表现出强烈兴趣，现场气氛热烈。

大二学生詹妮弗说，这是她第一次体验针灸，“太神奇了，几乎不痛，我身体感觉到了热，手心甚至出汗了，但很舒服”。大三学生莫妮卡则对拔罐感兴趣，“感觉像做按摩一样。”学生们表示，这次体验让他们认识到中医的神奇，未来考虑去医疗队所在的医院就诊。

据孔子学院教师王玲介绍，参与活动的学生大部分来自孔子学院，本次课堂满足了学生们对中国文化更深的探索欲。

中国援纳第15批医疗队队长李邦伟说，本次活动氛围轻松、内容丰富、参与度高、传播效果好，希望将来通过这种形式，更好地传播中医药文化。

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