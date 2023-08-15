新华社华盛顿8月14日电 一份14日晚公开的起诉书显示，美国前总统特朗普等人因涉嫌推翻美国2020年总统选举佐治亚州结果被该州一大陪审团起诉。

这份起诉书由佐治亚州富尔顿县高级法院发布，涉及包括特朗普在内19名被告共41项罪名，其中特朗普被控13项罪名。其他被告包括前白宫办公厅主任马克·梅多斯以及特朗普律师鲁迪·朱利安尼、约翰·伊斯特曼等人。

起诉书写道：特朗普在2020年美国总统选举中败选，佐治亚是他输掉的州之一。特朗普及其他被告拒绝接受其败选，并蓄意参与非法改变选举结果、使之有利于特朗普的密谋。

富尔顿县地方检察官法妮·威利斯14日晚在一场记者会上说，已对所有被告发出逮捕令，每名被告须在本月25日中午前自首。

特朗普律师团队随后发表声明称，起诉书以及整个调查起诉过程有缺陷且违宪。特朗普一直否认自己有不当行为，并指责针对他的调查起诉是受政治驱使。

这是特朗普2021年卸任以来第四次被起诉。本月初，特朗普因涉嫌试图推翻2020年美国总统选举结果被一联邦大陪审团起诉。此外，他还因涉嫌伪造商业记录和处理机密文件不当分别被起诉。

共和党人特朗普于2017年1月至2021年1月担任美国总统。去年11月，他宣布再次竞选美国总统，目前在民调中领先其他共和党总统竞选人。

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