新华社洛杉矶8月14日电（记者谭晶晶 高山）美国夏威夷州州长乔希·格林14日表示，夏威夷州毛伊县野火遇难人数已升至99人。随着搜救工作的继续展开，死亡人数很可能继续上升。

毛伊县警察局局长约翰·佩尔蒂埃说，目前99名遇难者中只有三具遗体通过指纹识别了身份。由于遗体在野火中损毁严重，遇难者身份鉴别工作难度极大。

格林表示，此次野火已导致毛伊县超过2200栋建筑被损毁，其中约86%是住宅楼，造成损失预计近60亿美元，这很可能是该州历史上最惨重的一次自然灾难。

根据毛伊县政府当日发布的最新通报，代号为“普莱胡”的野火已被扑灭；代号为“拉海纳”的野火已有85%得到控制，目前“没有活跃的威胁”；代号为“毛伊内陆”的野火已有60%得到控制。

据通报介绍，野火火势100%得到控制并不意味着其已被扑灭，仅表明消防员已将火势控制在一定范围内，但野火在此范围内仍可能继续燃烧。当消防人员认为已没有任何物体继续燃烧时，才会宣布野火被扑灭。

毛伊岛是夏威夷群岛第二大岛，岛上人口超过10万。据夏威夷紧急事务管理部门消息，野火始于8日，受飓风带来的强风以及环境干旱影响迅速蔓延。

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