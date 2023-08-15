新华社内罗毕8月14日电（记者黎华玲 李成）14日，《习近平谈治国理政》第一卷斯瓦希里文版首发式暨中肯治国理政研讨会在肯尼亚首都内罗毕举行。

中肯与会嘉宾和专家学者认为，《习近平谈治国理政》一书集中反映了习近平主席的治国方略，中国发展取得的成就和经验为包括肯尼亚在内的广大发展中国家提供了有益借鉴。《习近平谈治国理政》第一卷斯瓦希里文版的出版，是两国出版界、翻译界通力合作的重要成果，也是中肯治国理政经验交流互鉴的生动见证。新书的出版发行将促进非洲读者认识和理解中国道路的历史纵深和文化根基，中国共产党为了谁、依靠谁的执政理念，以及建设更加美好世界的中国智慧。

与会嘉宾表示，今年是中肯建交60周年，双方将以这次活动为契机，深化人文交流、促进传统友好，为建设中肯全面战略合作伙伴关系作出积极贡献。

首发式上，中肯嘉宾共同为《习近平谈治国理政》第一卷斯瓦希里文版新书揭幕，中方向肯方赠送了新书。

《习近平谈治国理政》第一卷斯瓦希里文版由外文出版社和肯尼亚文学局共同翻译出版。截至目前，《习近平谈治国理政》第一卷已翻译出版37个语种，发行覆盖180多个国家和地区。

中宣部负责同志、中国驻肯尼亚使馆负责同志，肯方高层政要、政党领袖、媒体、智库代表等各界人士约500人参加了首发式和研讨会。

本次活动由中国国务院新闻办公室指导，肯尼亚文学局、中国外文局、中国驻肯尼亚大使馆共同主办。

当天，中肯相关方面还举办了2023“非洲伙伴”媒体合作论坛、肯尼亚中国电影节等一系列文化交流活动。

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