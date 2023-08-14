新华网克罗地亚塞尼8月14日电（记者李学军）克罗地亚塞尼嘉年华的压轴项目——嘉年华游行12日在塞尼的滨海大道举行，中国驻克罗地亚大使馆、承建塞尼风电项目的北方国际合作股份有限公司（以下简称“北方国际”）和萨格勒布大学孔子学院联合组队参加。

在嘉年华游行活动中，中国团队以郑和下西洋里的人物造型出场，讲述了明朝航海家郑和的传奇故事，吸引了现场观众热烈的掌声。

塞尼风电项目负责人刘振对记者表示，应塞尼市政府和塞尼市旅游局邀请，北方国际连续第二年参加嘉年华。今后，北方国际在做好项目的同时，还会积极履行企业社会责任，与当地政府、社区和居民建立良好、融洽关系，树立良好的企业口碑。

塞尼旅游局局长维克多·萨马尔齐亚在接受记者采访时说，非常高兴能够再度邀请北方国际参加塞尼嘉年华，这表明塞尼风电项目团队已经完全融入了当地社区。中国建设者参加嘉年华不但可以展示中华文化，而且可以促进两国文化交流。

来自塞尼当地的表演人员参加塞尼嘉年华游行。李学军 摄

中国驻克罗地亚大使齐前进对记者表示，塞尼风电项目在建设过程中，先后聘用本地员工260多人，有40多家当地分包商、供应商和服务商参与项目，充分体现了中国对外经贸合作与“一带一路”倡议秉持的互利共赢、共同发展的理念。

塞尼风电项目于2018年11月开工建设，2021年12月投入运营，每年可贡献约5.3亿度绿色电力，为克罗地亚促进能源转型、发展绿色经济提供强劲动力。

塞尼嘉年华游行活动现场人头攒动，热闹非凡。李学军 摄

塞尼嘉年华在克罗地亚夏季嘉年华中规模最大，从8月7日持续到12日，期间举行了包括音乐会、展览、游行等活动，来自克罗地亚和意大利、斯洛文尼亚、奥地利、匈牙利等国的数千民众参加了塞尼嘉年华游行。

(责编：苏缨翔、张悦)