新华社北京8月14日电 美国夏威夷州毛伊岛日前发生百年来“最致命”野火，迄今已致96人死亡。随着搜寻和救援继续，死亡人数恐进一步上升。当地不少民众告诉媒体记者，他们没有收到预警信息，警报系统也没有响应，政府部门应对灾情不力。

毛伊岛上拥有1.2万人口的度假胜地拉海纳镇几乎完全被野火烧毁。夏威夷州州长乔希·格林在13日发布的一段视频中说，野火导致拉海纳超过2700幢房屋损毁，数以千计民众无家可归，损失超过56亿美元。

美国夏威夷州毛伊县8月10日公布的照片显示野火造成严重破坏。新华社发

据美国非营利研究机构全国消防协会数据，毛伊岛这场野火为美国1918年以来“最致命”野火，遇难人数超过2018年发生的加利福尼亚州坎普大火。加州帕拉代斯镇2018年发生的大火导致86人死亡，而明尼苏达州和威斯康星州百年前发生的火灾造成453人丧生。

毛伊岛是夏威夷群岛第二大岛，岛上人口超过10万。据夏威夷紧急事务管理部门消息，野火始于8日，受飓风带来的强风以及环境干旱影响迅速蔓延。毛伊岛和夏威夷州第一大岛比格艾兰岛都有多处野火爆发。

夏威夷州消防应急部门11日说，野火蔓延时，毛伊岛火灾警报系统没有响应，但应急部门经由手机、广播和电视发布预警信息。

然而，由于大片受灾地区电力供应和通信信号中断，无法确定有多少民众在灾害发生前收到消息。许多逃离拉海纳的民众告诉媒体记者，他们没有听到任何警报，直到看到火焰或听到爆炸声时才意识到危险。

美国夏威夷州毛伊县8月10日公布的照片显示野火造成严重破坏。新华社发

居民维尔玛·里德说：“我们身后的大山着火了，却没有人告诉我们……你知道我们何时才意识到是野火吗？当大火蔓延到我们街对面。”

里德现年63岁，她的屋子被大火烧毁，与女儿、孙子和宠物“住在”汽车里，依靠好心人资助的物资度日。

毛伊岛消防局局长布拉德·文图拉说，大火迅速从林地蔓延至社区，应急部门无法及时了解灾情动态。

不过，在非营利机构夏威夷野火管理组织联合执行主任伊丽莎白·皮克特看来，灾情可以预见。皮克特告诉火奴鲁鲁新闻社记者，她大约十年前与人合著一份报告，指出毛伊岛面临的野火风险增加，而拉海纳处于极端危险地区。她说，在预防或减轻灾难方面，应急部门“本可以做得更多”。

美国夏威夷州毛伊县8月10日公布的照片显示野火造成严重破坏。新华社发

法新社报道，夏威夷州已就灾情应对展开调查。州检察长安妮·洛佩兹说，她的办公室将审查“毛伊岛以及整个夏威夷群岛在野火发生前、其间以及之后的关键决策和长期政策”。

夏威夷州联邦众议员吉尔·德田告诉美国有线电视新闻网记者，这场灾难令当地官员震惊。“我们低估了野火的杀伤力以及火势蔓延的速度。”

州长格林为应急部门辩护，说多地燃起野火并且风力强劲，情况十分复杂。就民众对警报系统没有响应的抱怨，格林说，他无法确认灾害发生前警报系统是否被恰当地触发。

夏威夷州的警报系统全称“覆盖各种风险的全州户外警报系统”，在地震、海啸、野火、洪水、火山喷发或发生恐怖袭击等紧急情况时提醒民众。近年来，这一系统曾两次发布错误警报。

2018年，短信警报系统错误发布消息，提醒全州民众寻找掩体躲避一枚即将来袭的弹道导弹，实际却是工作人员操作失误引发“乌龙”。2019年，一次户外训练触发警报系统，瓦胡岛和毛伊岛的居民一度陷入恐慌。（包雪琳）

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