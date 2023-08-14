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中国军地医生联合完成瓦努阿图史上首例腹腔镜下胆囊切除术

2023年08月14日19:00 | 来源：新华网
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新华社瓦努阿图维拉港8月14日电（黎云 徐巍）当地时间8月12日晚，正在执行“和谐使命-2023”任务的“和平方舟”号医院船医护人员，与中国援瓦医疗队医生在“和平方舟”号医院船联合完成了一台腹腔镜下胆囊切除手术，手术圆满成功，患者术后状态良好。这台手术是瓦努阿图历史上首例腹腔镜下胆囊切除术。

患者罗希恩·乐丽可是瓦努阿图维拉中心医院的一名护士，今年40岁，右上腹反复疼痛伴黄疸、发热症状已有近3年时间。8月11日下午，乐丽可来到“和平方舟”号医院船就诊，医护人员对其进行超声、CT等项目检查后，确诊为胆囊炎并发胆囊结石。经专家组会诊，决定利用医院船上的腹腔镜设备为其实施胆囊切除术。手术由海上医院手术组组长、肝胆外科医生王若愚担任主刀医生，援瓦医疗队普外科医生王桐生担任助手。手术期间，患者血压突然升高，海上医院麻醉医生纪瑞华和援瓦医疗队麻醉医生刘文涛临危不乱，在麻醉机器人的辅助下采取多种降压方法，使患者血压逐渐恢复正常。术后，经过住院治疗，患者顺利康复出院。

该例手术被瓦努阿图卫生部等权威部门认定为该国首例腹腔镜下胆囊切除术，并在其多家主流媒体上给予报道。

中国对瓦医疗援助已有30年历史，先后派出25批220多名医护人员赴瓦工作。2023年7月，瓦努阿图庆祝国家独立43周年之际，瓦总统武罗巴拉武向中国援瓦医疗队9名队员颁发“国家勋章”，以表彰其为提升瓦当地医疗卫生服务水平和巩固中瓦两国医疗卫生合作作出的卓越贡献。

(责编：苏缨翔、张悦)

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