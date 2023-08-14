新华社圣地亚哥8月14日电 综述：中企高压直流输电技术助力智利绿色发展

新华社记者

在距离中国两万公里的智利，中国南方电网有限责任公司（简称南方电网）参与筹建的该国首条高压直流输电线路正在紧锣密鼓进行准备工作。作为迄今为止南方电网最大的海外绿地投资电网项目，这条全长约1350公里的输电线路将成为中智两国共建“一带一路”的重要成果，助力智利绿色发展。

2021年，南网国际公司与智利Transelec公司、哥伦比亚国家输电公司共同组成三方联营体，参与智利北部安托法加斯塔大区基马耳至中部首都大区洛阿吉雷高压直流输电线路项目（简称KILO项目）投标并中标，2022年5月正式获得授标。

三方联营体2022年成立智利直流输电联营公司（简称联营公司），专门负责KILO项目建设、运营和维护。该公司总经理费尔南德斯说，三家企业各派出骨干力量加入公司，优势互补，各取所长，保障项目成功推进。

当前，智利正大力推进能源转型，并提出2030年关闭所有燃煤电厂，2050年实现碳中和目标。由于输电能力不足，智利北部众多新能源发电企业面临巨大弃风弃光压力，亟需加快输电线路建设。KILO项目旨在将智利北部阿塔卡马沙漠地区丰富的清洁能源传输到智利首都大区，降低终端用户用电成本并减少碳排放。

KILO项目静态投资18.9亿美元，预计2029年完工，届时将成为智利电压等级最高、输电距离最长、输送容量最大、抗震等级最高的输电项目。该项目作为智利国家战略层面规划的重大项目，预计将为当地创造至少5000个就业岗位，为促进智利能源可持续发展、实现能源转型和服务智利“脱碳”目标作出重要贡献。

除了项目投资，南方电网还与中国电气装备集团有限公司下属的西安西电国际工程公司（西电国际）组成联合体，承担KILO项目两端换流站的EPC总承包，其中南方电网负责整体谈判、系统研究、设计调试和施工管理，西电国际主要负责设备提供和设备采购。

智利地形狭长，负荷中心和能源中心距离遥远，特别适合建设点对点的直流输电项目，直流输电快速控制的特点也将大大提升电力系统稳定性。直流输电技术在中国应用广泛、技术成熟，但在除巴西以外的拉美市场较为少见。

联营公司首席技术官、来自南方电网的甘运良说：“我们特别希望通过这个项目让拉美了解中国方案、中国标准。中国的高压直流输电标准已经成为国际标准的一部分。我们希望通过智利第一条高压直流输电项目的建设，积极配合智利电力主管部门，帮助建立当地直流输电相关标准。”

据介绍，KILO项目将帮助中国电力企业获得更多与拉美电力行业接触和合作的机会，带动中国技术、装备、标准“走出去”，让拉美国家更好了解中国企业，推动中国与拉美的深度合作和互利共赢。目前，KILO项目正紧锣密鼓地开展系统研究、实地勘察、环境影响评估、社区沟通、征地、招标采购等工作，计划年内完成环境影响报告编制和线路设计工作。（参与记者：尹南）

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