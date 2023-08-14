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联合国维和部队提前撤出马里北部一基地

2023年08月14日16:19 | 来源：新华网
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新华社北京8月14日电 联合国马里多层面综合稳定团（马里稳定团）13日宣布，鉴于安全形势持续恶化，马里稳定团决定提前从马里北部贝尔基地撤离。然而，稳定团车队当天撤离途中遭到武装人员袭击，三名维和人员受伤。

“由于地区安全形势持续恶化且对我们的维和人员构成高风险，马里稳定团正在加快从贝尔撤离。”稳定团当天经由社交媒体平台X（前用名推特）发布这一消息，并敦促“所有相关方勿采取任何可能导致撤离进一步复杂化的行动”。

这是6月30日在位于纽约的联合国总部拍摄的安理会会议现场。联合国安理会6月30日一致通过决议，决定结束联合国马里多层面综合稳定团（马里稳定团）授权，并就缩编、撤出等作出具体安排。新华社发（联合国供图/埃瑟金德尔·德贝卜摄）

马里稳定团数小时后再度发帖，称当天从贝尔基地撤出的车队遭到两次袭击，三名维和人员受伤，已被送往北部城市通布图接受救治。稳定团谴责针对联合国维和人员的袭击行为是违反国际法的战争罪行。

应马里政府要求，联合国安全理事会6月30日通过决议，授权马里稳定团今年7月1日起终止在马里维和行动，开始进行任务转换以及人员有序和安全缩编、撤出等工作。按照计划，上述工作应于今年12月31日前完成。

马里目前是联合国开展维和行动最危险的国家，自2013年马里稳定团组建以来，已有逾300名维和人员殉职。马里军方12日发布消息称，政府军与恐怖组织11日在贝尔基地所在贝尔镇一带交火，6名士兵死亡，24名恐怖分子被击毙。

2012年3月，马里发生军事政变。联合国安理会2013年4月通过决议，决定设立马里稳定团，为马里政治进程提供支持，以及执行维护安全和稳定等相关任务。近年来，马里国内局势不稳，2020年8月和2021年5月两度发生政变，军政权与马里稳定团矛盾加剧。（蒋国鹏）

(责编：苏缨翔、崔越)

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