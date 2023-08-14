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王毅会见柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆

2023年08月14日12:11 | 来源：新华网
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新华社金边8月14日电（记者吴长伟）当地时间8月13日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在金边会见柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆。

布拉索昆表示，衷心感谢中方长期以来为柬埔寨经济社会发展提供无私帮助，为柬方顺利推进重要议程给予有力支持。柬埔寨新一届政府将继续坚定奉行对华友好政策，恪守一个中国原则，支持中方在台湾、新疆、西藏、香港等中国内部事务上的正义立场，在地区和多边事务中加强沟通协调。柬中高层往来频繁，铁杆友谊牢固，合作成效显著，期待同中方携手推进高质量、高水平、高标准的新时代柬中命运共同体建设。

王毅说，此访恰逢柬埔寨继往开来、迈上新征程的重要时刻，中方对柬埔寨和中柬关系的未来充满信心。今年以来，习近平主席分别会见西哈莫尼国王和洪森首相，开启了中柬建交65周年和“中柬友好年”序幕，擘画了新时代中柬命运共同体的宏伟蓝图。我们愿同柬方一道，沿着两国领导人共同确定的方向，将中柬全面战略合作伙伴关系不断推向新高度，书写中柬友好新篇章。

王毅感谢布拉索昆为促进中柬友好所作贡献，强调中柬友谊坚如磐石，两国在涉及彼此核心利益问题上始终坚定站在一起，彰显了命运共同体的应有之义。双方共同捍卫不干涉内政的基本原则，为地区和平稳定发展作出了中柬贡献。我们愿同柬方在多边事务中相互理解信任支持，共同维护彼此和发展中国家正当权益。

(责编：卫嘉、白宇)

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