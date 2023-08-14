新华社金边8月14日电（记者吴长伟）当地时间8月13日，柬埔寨国王西哈莫尼在金边会见到访的中共中央政治局委员、外交部长王毅。

西哈莫尼请王毅转达莫尼列太后和他本人对习近平主席和夫人的诚挚问候，表示我把中国当成第二故乡，期待赴中国更多城市走走看看。

西哈莫尼说，今年是柬中建交65周年，也是习近平主席提出“一带一路”倡议十周年，具有重要意义。我由衷钦佩中国在习近平主席英明领导下取得举世瞩目的成就，衷心感谢中国对柬埔寨的全方位支持和帮助，将继承西哈努克太皇陛下遗志，坚定恪守一个中国原则，弘扬柬中铁杆友谊，支持新时代柬中命运共同体朝着高质量、高水平、高标准方向迈进，为两国人民带来更多福祉。柬中友谊必将万古长青。

王毅转达习近平主席对西哈莫尼国王和莫尼列太后的亲切问候，表示中柬传统友谊由两国老一辈领导人亲手缔造，也凝聚着西哈莫尼国王和柬埔寨王室的心血，是我们最宝贵的共同财富。今年以来，习近平主席分别会见西哈莫尼国王和洪森首相，就构建新时代中柬命运共同体达成重要共识，为双边关系长远发展擘画了蓝图。站在新的历史起点上，我们愿同柬方以此为指引，携手推动中柬命运共同体建设迈上新水平。

王毅说，此访期间，我同柬埔寨新老执政团队深入沟通，对接发展战略，规划下步合作，取得积极成果。坚信在双方共同努力下，中柬相互尊重、平等相待、共同发展的典范关系将取得更大发展。中方将同柬方一道，扎实推进“钻石六边”战略和“工业发展走廊”“鱼米走廊”合作，助力柬加快发展振兴和人民生活水平提高。

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